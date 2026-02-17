Närvarosamordnare
2026-02-17
Ulricehamns kommun är i en spännande tillväxtfas -vi växer men bevarar det småskaliga. Som största arbetsgivare med över 2 200 medarbetare i 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett meningsfullt arbetsliv där utveckling, gemenskap och samhällsnytta möts. Med Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden" -formar vi en innovativ och hållbar vardag, tillsammans. Hos oss gör du verklig skillnad varje dag, i en kultur som präglas av mod, engagemang och möjligheter att växa -både i yrket och som person. Är du redo att forma framtidens Ulricehamn, tillsammans med oss?
Sektor lärande arbetar för ett sammanhållet och inkluderande lärande för alla - från de yngsta till vuxna. Tillsammans skapar vi en kultur där delaktighet, trygghet och höga förväntningar står i centrum. Genom samverkan, språk och närvaro lägger vi grunden för måluppfyllelse och ett livslångt lärande.
Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn är en gymnasieskola för cirka 500 elever där möjlighet att utvecklas både akademiskt och personligt finns. Med ett brett utbud av elva nationella program - från högskoleförberedande till yrkesinriktade, erbjuder skolan en kreativ och inkluderande lärmiljö där gemenskap, elevinflytande och samarbete med näringslivet står i fokus. Här finns möjligheter att kombinera studier med idrottsprofil, estetiska profiler eller entreprenörskap, och skolans tradition av Ung företagsamhet och riksidrottsgymnasium för längdskidor gör Tingsholm till en dynamisk plats för framtidens unga.
Vi erbjuder nu en nyckelroll i skolans elevhälsoarbete och att bli en del av ett engagerat och tvärprofessionellt team med nära samarbete kring elevernas bästa.

Arbetsuppgifter
Inför läsåret 2026/2027 inrättar vi en ny tjänst som närvarosamordnare. Tjänstens övergripande syfte är att främja elevers närvaro, trygghet och trivsel i skolan. Du är underställd rektor och arbetar nära skolans elevhälsoteam och mentorer.
Rollen är både strategisk och operativ och passar dig som trivs med ett varierat arbete där relationsskapande, samverkan och problemlösning står i centrum.
Som närvarosamordnare kommer du att:
* arbeta förebyggande och främjande med skolnärvaro på individ- och gruppnivå
* samverka tätt med elevhälsoteamet (skolsköterska, kurator och specialpedagoger)
* komplettera mentorer i ärenden av mer komplex karaktär
* arbeta ingripande vid problematisk skolfrånvaro och stödja elever i deras skolgång
* bidra till och utveckla en social miljö i särskilda lokaler som ska fungera som en trygg och trivsam plats för elever utanför undervisningen
* delta i skolans övergripande utvecklingsarbete kopplat till trygghet och närvaroKvalifikationer
Vi söker dig som har en mycket god förmåga att kommunicera och skapa förtroendefulla relationer med ungdomar. Du har god kunskap om gymnasieskolans uppdrag och förutsättningar samt erfarenhet av professionellt arbete med ungdomar eller unga vuxna. Du arbetar strukturerat och lösningsorienterat, har en mycket god problemlösningsförmåga och kan behålla lugn och omdöme även i oförutsedda situationer. Vidare har du förmåga att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra professioner. Det är meriterande om du har lärarexamen eller socionomexamen.
