Nanny sökes i Nacka

VivBon AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka
2026-01-19


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nacka, Kristinehamn, Karlskoga, Storfors, Lekeberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos VivBon AB i Nacka, Eskilstuna, Haninge, Sigtuna, Ekerö eller i hela Sverige

Vi söker en trygg och engagerad nanny till en familj i Nacka med två barn som är 1,5 och 5 år gamla. De vill ha regelbunden hjälp två eftermiddagar i veckan på tisdagar och torsdagar kl. 15:00-18:30. Ibland helgpass.

Publiceringsdatum
2026-01-19

Dina arbetsuppgifter
Hämtning av barnen från förskolan som ligger på gångavstånd
Hjälpa till med blöjbyte, hygien, lek, mellanmål
Vid behov plocka undan i hemmet
Om möjligt även matlagning 2 gånger/vecka. Då kan timmarna då utökas.


Vi söker en nanny som:
Har tidigare arbetserfarenhet av små barn
Gillar att laga mat
Kan arbeta självständigt och ta initiativ till lek/aktiviteter
Talar flytande svenska


Passar detta in på dig? Skicka in din ansökan redan idag, jobbet tillsätts så snart vi hittat rätt person!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Vivbon AB (org.nr 559114-0594)

Jobbnummer
9693097

Prenumerera på jobb från VivBon AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos VivBon AB: