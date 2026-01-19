Nanny sökes i Nacka
VivBon AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nacka
2026-01-19
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VivBon AB i Nacka
, Eskilstuna
, Haninge
, Sigtuna
, Ekerö
eller i hela Sverige
Vi söker en trygg och engagerad nanny till en familj i Nacka med två barn som är 1,5 och 5 år gamla. De vill ha regelbunden hjälp två eftermiddagar i veckan på tisdagar och torsdagar kl. 15:00-18:30. Ibland helgpass.Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Hämtning av barnen från förskolan som ligger på gångavstånd
Hjälpa till med blöjbyte, hygien, lek, mellanmål
Vid behov plocka undan i hemmet
Om möjligt även matlagning 2 gånger/vecka. Då kan timmarna då utökas.
Vi söker en nanny som:
Har tidigare arbetserfarenhet av små barn
Gillar att laga mat
Kan arbeta självständigt och ta initiativ till lek/aktiviteter
Talar flytande svenska
Passar detta in på dig? Skicka in din ansökan redan idag, jobbet tillsätts så snart vi hittat rätt person! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivbon AB
(org.nr 559114-0594) Jobbnummer
9693097