Nämndsamordnare
2026-04-29
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Utbildning Gävles huvudkontor kallas för Skolkontoret och ligger centralt beläget i Gävle, precis intill Gävle Teater och lindarna vid Rådhusesplanaden. Här arbetar såväl ekonomer, HR, kommunikatörer och administratörer för att nämna några. Det är en arbetsplats som präglas av samarbete och arbetsglädje och kaffemaskinerna i Café Kantorn är en bra plats för småprat. Här finns allt ifrån små samtalsrum för de mindre mötena till större lokaler som samlar hela arbetslag. Som medarbetare på Utbildning Gävle och Skolkontoret blir du en viktig del i Gävle Kommuns mål: Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor!
Under hösten förbereder vi uppstarten av två nämnder inom Utbildning Gävle. Nämndsekreteraren får en central roll i att forma detta arbete tillsammans med befintlig nämndsekreterare och sektorchef. Det införs ett nytt ärendehanteringssystem i Gävle där nämndsekreteraren kommer vara aktiv i klassificering och implementering.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-29Arbetsuppgifter
Som nämndsamordnare hos Utbildning Gävle ansvarar du för administrationen till utbildningsnämnden. Du kommer du ha en viktig roll i utvecklingen och samordningen av de administrativa rutinerna med de övriga delarna i förvaltningen. Genom din kompetens driver du aktivt förbättringsarbetet för förvaltningens nämndadministration och du håller regelbundet i utbildningar för förvaltningens anställda om hur nämndprocessen fungerar.
Det innebär bland annat att:
* Du ansvarar för kallelser, insamlande av beslutsunderlag, protokoll, diarieföring och registrering av ärenden, arvoden och arrangemang vid nämndsammanträden.
* Du kommer arbeta med offentlighet- och sekretessärenden, dokumenthantering, delegationsfrågor.
* Du kommer vara behjälplig att skriva underlag till nämnden.
* Stödja Utbildning Gävle kring samverkan med de fackliga organisationerna.
Du kommer att arbeta nära och stödja sektorchef för Utbildning Gävle och nämndens ordförande. Du ingår i nätverket för Gävle kommuns övriga nämndsamordnare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* En högskolexamen med inriktning mot juridik, statsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
* Erfarenhet av administrativt arbete i offentlig förvaltning
Meriterande: arbetslivserfarenhet inom verksamhetsområdet och digital ärendehantering.
För att lyckas i rollen har du:
* Förmåga att skriva tydligt och välstrukturerat samt anpassar dina texter utifrån den tilltänkta målgruppen.
* Förmåga att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser samt följa upp och avsluta aktiviteter.
* Förmågan att följa instruktioner, procedurer, lagstadgade krav och policy. Du förhåller dig till uppsatta tidplaner.
* Förmågan att se vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat.
Intervjuer beräknas genomföras under vecka: 23
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306913".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
Gävle kommun, Verksamhetsstöd
Vision
Marie-Louise Broman marie-louise.broman@gavle.se
