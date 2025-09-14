Nagelterapeut
• Minst 2 års erfarenhet som nagelterapeut
• God kunskap inom gelé, akryl, manikyr, pedikyr och fotvård
• Förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar
• Noggrannhet och känsla för detaljer
• Serviceinriktad med ett genuint intresse för skönhet och kundvård
• Meriterande: Erfarenhet av fransförlängning eller fransbehandlingarOm tjänsten
Tips & Cups i Uppsala söker en erfaren och engagerad nagelterapeut som vill bli en del av vårt kreativa och kundfokuserade team. Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö där kvalitet och kundnöjdhet står i centrum.
Som nagelterapeut hos oss kommer du att arbeta med ett brett utbud av behandlingar, inklusive gelé- och akrylnaglar, klassisk manikyr och pedikyr samt fotvård. Du kommer att ha möjlighet att utvecklas inom yrket och bidra med dina kunskaper och idéer.
Vi söker dig som är självgående, har ett öga för detaljer och brinner för att ge varje kund en förstklassig upplevelse. Du är flexibel, positiv och har lätt för att samarbeta.
Det finns möjlighet att arbeta både på vår salong i Gränbystaden och i centrala Uppsala.
Erfarenhet av arbete med fransar är meriterande. Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och gärna bilder på tidigare arbeten till:hangvtvms@gmail.com
Har du frågor om tjänsten? Kontakta oss gärna på telefon: 0722156789
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
E-post: hangvtvms@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
AnAn Syskon AB
Tips & Cups
