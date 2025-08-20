Nagelteknolog

Välkomna att ansöka hos oss! Vi finns centrala Malmö. Vi erbjuder manikyr, pedikyr, nagelbyggning och även fransförlängning.
Vi behöver dig i vårt team som jobbar med högkvalitet inom skönhet och nagelvård! Vi behöver personal och söker två nagelteknologer. Ett plus om du även är fransstylist.
Är du rätt person hö av dig till oss
Tack så jättemycket!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: hang.familkhoda@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ingritas Boutique AB (org.nr 556908-5029)

Kontakt
Hang nguyen
hang.familkhoda@gmail.com
0700668984

