Nagelbyggare, Massör, franstylist,
Ingritas Boutique AB / Hälsojobb / Malmö Visa alla hälsojobb i Malmö
2026-01-31
Om jobbet
Välkomna att ansöka hos oss! Vi finns centrala Malmö. Vi erbjuder manikyr, pedikyr, nagelbyggning och även fransförlängning.
Vi behöver dig i vårt team som jobbar med högkvalitet inom skönhet och nagelvård! Vi behöver personal och söker två nagelteknologer. Ett plus om du även är fransstylist.
Är du rätt person hö av dig till oss
Tack så jättemycket!
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: hang.f88@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ingritas Boutique AB
(org.nr 556908-5029)
Södra Förstadsgatan 27 (visa karta
)
211 43 MALMÖ Kontakt
Hang nguyen hang.f88@gmail.com 0700668984 Jobbnummer
