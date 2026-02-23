Myndighetshandläggare för sommarvikariat
Alvesta kommun med ca 20 000 invånare - södra Sveriges mittpunkt - Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.
• Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
• Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar
I Alvesta kommunkoncern är vi ca 2000 medarbetare inom flera olika yrkeskategorier som varje dag arbetar med att göra skillnad för våra invånare. Vår gemensamma värdegrund är "Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Detta uppnår vi genom vår värdegrund som bygger på "Delaktighet, Engagemang och Tillit". Vårt fokus är att skapa den bästa möjliga kommunala servicen för dem vi är till för; invånare, företagare och besökare. Alvesta kommun arbetar utifrån en styrmodell som bygger på tillitsbaserad ledning och styrning med fokus på Agenda 2030.
Vill du vara med på vår spännande resa med siktet inställt på hållbar samhällsutveckling?
Som vikarie på Myndighetsavdelningen blir du en del av en kompetent och engagerad arbetsgrupp bestående av nio erfarna handläggare.
Arbetsgruppen präglas av god samarbetsförmåga, ett öppet klimat och ett starkt kollegialt stöd. Här hjälps man åt, delar kunskap och erfarenheter - och har samtidigt trevligt och roligt tillsammans i vardagen.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Som myndighetshandläggare blir du en del av ett team där du får ett varierande och utmanande ansvar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att:
* Ta emot ansökningar om insatser enligt socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.
* Utreda och bedöma enskildas behov, förmågor och livssituation.
* Besluta om lämpliga insatser och följa upp dem.
* Samarbeta med andra professioner och aktörer i omvårdnadsarbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en påbörjad eller avslutad socionomexamen, alternativt annan likvärdig utbildning som vi bedömer relevant för tjänsten.
Du har en god kommunikativ förmåga och uttrycker dig tydligt och professionellt i både tal och skrift.
För att trivas och lyckas i rollen lägger vi stor vikt vid dina personliga kompetenser. Vi värdesätter särskilt att du är:
* Strukturerad: Planerar sitt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadline.
* Hänsynstagande: Har lätt för att sätta sig in i andras situation, lyssnar, förstår och visar hänsyn.
* Samarbetsförmåga: Anpassar sig och hittar lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
* Lösningsorienterad: Hittar lösningar på uppkomna problem.
ÖVRIGT
