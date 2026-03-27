Musiklärare
Tycker du också om närhet och gemenskap? Som när man tilltalar varandra med förnamn, och när alla använder samma fikarum och kaffekoppar. Och tycker du också om trygghet och frihet? Som när man är sedd och bekräftad, men har så högt i tak så att man kan prova sina vingar ibland. Det gör vi.
Hitta hem till oss som musiklärare med placeringsort i Hammarstrand!
Kanske blir just du den pedagog i skolan eller förskolan som någon minns med värme hela livet. Som hjälpte till att knäcka läskoden. Som var den trygga hamnen när det stormade hemma. Som introducerade Mamma Mu och Kråkan, eller Karin Boyes lyrik. Som lärde ut Ohms lag så att den verkligen fastnade. Kort sagt, som gjorde världen lite mer varm och begriplig.
Anders Olofskolan är en 4-9 skola med ca 200 elever och är belägen i Hammarstrand. Skolan är uppdelad i tre arbetslag ett arbetslag för 4-6 och två arbetslag för 7-9.Publiceringsdatum2026-03-27Arbetsuppgifter
Till vår grundskola söker vi nu en ämneslärare med inriktning musik, årskurs 4-9 vid Anders-Olof skolan. Som ämneslärare kommer du ingå i ett arbetslag med lärare och resurspersonal. Du kommer aktivt vara med och utveckla skolans pedagogiska verksamhet. Arbetet består av att tillsammans med arbetslaget planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån verksamhetens mål. Du ska tydligt arbeta med våra kunskapsmål och kunskapskrav för att eleverna ska motiveras och nå goda resultat i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Du använder varierade arbetssätt och utgår från varje elevs tänkande och kunnande.
Tillsättningen av tjänsten grundar sig på de uppgifter du lämnar i din ansökan, därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Skicka in både CV och personligt brev.
Intervjuer kan komma att göras under ansökningstiden, vänta inte med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation aktuell för tjänsten.
Du är är väl förtrogen med styrdokumenten och kan omsätta dessa i ett för eleverna begripligt och meningsfullt lärande. Du har höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas samt att du kan fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
För att arbeta inom skolans verksamheter krävs att du lämnar ett utdrag från Belastningsregistret § 22. Utdraget begär du själv på Polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/.
Meriterande är också om du har erfarenhet av att arbeta med barn som är i behov av särskilt stöd.
Erfarenhet av att använda digitala verktyg för elevernas lärande.
Som person är du strukturerad, välplanerad och entusiasmerande i din undervisning. Du är samarbetsinriktad och intresserad av att bidra till verksamhetens professionella utveckling. Du har förmåga att planera och organisera både ditt eget arbete och elevernas arbete på ett effektivt sätt och skapar ett tillitsfullt klassrumsklimat där alla elever kommer till tals.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Hitta hem till oss!
Att hitta hem till sig själv är väl det vi alla vill. Men vad ingår i känslan hem? Närhet till jobbet? Känslan av att göra skillnad? Skidspåret runt knuten? Kanske har ditt hem faktiskt bytt plats. Kanske ligger det någon annanstans. Kanske hittar du det här i Ragunda kommun!
Ragunda kommun ligger i östra Jämtland, och gränsar mot bland andra Sollefteå, Sundsvalls och Östersunds kommuner. Vi är drygt 5000 invånare fördelade på ett 40-tal byar, samt de tre tätorterna Bispgården, Hammarstrand och Stugun som alla ligger längs Indalsälven. I öster ligger bebyggelsen koncentrerad till älvdalen, medan den västra delen även bjuder ett skogsland som genomströmmas av den Natura 2000-klassade Ammerån.
Inför rekryteringsarbetet har Ragunda kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315440". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ragunda kommun
(org.nr 212000-2452) Arbetsplats
Ragunda kommun, Anders-Olof skolan Kontakt
Rektor Hammarstrand
Anna Schönning anna.schonning@ragunda.se 0696-682202 Jobbnummer
