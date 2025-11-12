Musiklärare
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Sundbo utanför Fagersta tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Vi har i uppdrag att bedriva vård för ungdomar med särskilda vårdbehov och tar emot pojkar som har dömts till sluten ungdomsvård (LSU). Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Till oss kommer ungdomar som befinner sig i en problematisk och tuff livssituation. Många har negativa erfarenheter av skolan och låg tilltro till sin egen förmåga. Som lärare hos oss arbetar du med dessa elever och du får en unik chans att väcka deras lust att lära och göra dem stolta över sig själva. Undervisningen sker i små klasser vilket gör att du har gott om tid för varje elev. Du utgår alltid från individuella behov och bygger tillitsfulla och professionella relationer som gör ungdomarna trygga i skolan.
Sundboskolan utgör en egen enhet på institutionen där vi i samarbete planerar, undervisar i mindre undervisningsgrupper, utvärderar och utvecklar skolarbetet på institutionen. Undervisningen på Sundbo är inriktad på både gymnasie- och grundskolenivå, de flesta ungdomar är mellan 16-20 år. Skolverksamheten inom SiS följer samma författningar som övriga skolväsendet, utom att det med hänsyn till eleven får ske nödvändiga avvikelser i undervisningen.
Vi har helt nybyggda och anpassade skollokaler i en så kallad "standardskola" där den mesta av undervisningen sker.
Sundboskolan har ansvar för alla inskrivna ungdomars utbildning oavsett problematik eller placeringsform. Alla ungdomar som vistas på ungdomshemmet ska få den utbildning de behöver och har rätt till. Vi jobbar nära ungdomarna och har en positiv anda i både arbete och relation. Lärarna både undervisar och har ett mentorsansvar för eleverna.Kvalifikationer
Lärarlegitimation med ämnesbehörighet inom ämnet musik.
Du har erfarenhet av pedagogiskt arbete i skolmiljö.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
