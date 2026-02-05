Museivärd till Vallby friluftsmuseum
2026-02-05
Vallby friluftsmuseum erbjuder ett meningsfullt sommarjobb på ett av Västmanlands största besöksmål. Som museivärd arbetar du nära både besökare och kollegor i en levande museimiljö med publika aktiviteter och handledning av ungdomar. Här får du använda din pedagogiska och kommunikativa förmåga i ett sammanhang som engagerar många.Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Din främsta arbetsuppgift är att tillsammans med ungdomarna ge våra besökare en positiv museiupplevelse. Du deltar själv aktivt i verksamheten, handleder ungdomarna i deras dagliga arbete och håller i dagliga avstämningar. Tillsammans med museets medarbetare och ungdomarna planerar och genomför du olika publika aktiviteter. Även guidade visningar för allmänheten kan förekomma.
Din kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet av publikt arbete på museum eller besöksmål och erfarenhet av handledning/arbetsledning. Examen eller pågående studier inom museiämnen är meriterande och har du dessutom erfarenhet av teater och rollspel är det ett plus. I rollen är det viktigt att du kan arbeta självständigt och har god servicekänsla. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, och ytterligare språkkunskaper är meriterande. En godkänd gymnasieutbildning är ett krav för anställning.
Vi erbjuder
Du blir en del av Västerås museer och får möjlighet att arbeta på ett av Västmanlands största besöksmål under dess mest levande period. Hos oss får du ett meningsfullt och självständigt sommarjobb i en unik kultur- och naturmiljö. Som museivärd på Vallby friluftsmuseum får du arbeta praktiskt med barn, djur och kulturarv, samtidigt som du har möjlighet att påverka innehållet i det dagliga arbetet.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Rekryteringen avser en tidsbegränsad anställning som beräknas pågå i 9 veckor, mellan 2026-06-08 till 2026-08-09.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
