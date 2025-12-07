Museitekniker Klostret i Ystad
Klostret i Ystad är ett stadshistoriskt museum inhyst i ett franciskanerkloster från 1200-talet. Museet ansvarar även för ett föremålsmagasin. Museiverksamhet såsom pedagogik, program och utställningar, utgår från klosterbyggnaden och de samlingar som museet förvaltar.Publiceringsdatum2025-12-07Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad museitekniker som vill arbeta med oss på klostret för att utveckla utställningsproduktioner i en unik kulturhistorisk miljö. I uppdraget som tekniker har du har en nyckelroll i samarbetet oss alla i personalen. Förutom att planera och bygga utställningar samt varsamt hantera museiföremål i utställningar och magasin, så ingår även att arbeta praktiskt med att bevara, vårda och utveckla museets kulturmiljöer. Rollen omfattar byggnadsvård, visst fastighetsunderhåll och tekniskt stöd vid utställningar och evenemang. Tjänsten är central i det långsiktiga arbetet med att säkerställa att kulturarvet bevaras och tillgängliggörs för framtiden.
Dina huvudsakliga arbetsuppdrag kommer att vara:
Museitekniskt arbete
* Delta i planering och genomförande av utställningar (byggnation, montering, ljussättning, demontering).
* Hantera och installera teknisk utrustning (ljud, ljus, video, digitala installationer).
* Ansvara för teknisk drift, service och underhåll av utställningar och museets fasta utrustning.
* Sköta transporter, packning och uppackning av konst och museiföremål enligt gällande säkerhetsrutiner.
* Medverka vid utformning av monteringslösningar, skyltning och besöksmiljöer.
* Stödja övrig personal vid tekniska frågor under evenemang, visningar och produktioner.
* Bidra till utveckling av hållbara och säkra arbetsmetoder inom museets tekniska område.
Kulturmiljöförvaltning
* Utföra och samordna praktiska vård- och underhållsåtgärder i kulturhistoriska byggnader.
* Medverka i planering och genomförande av restaurering i kulturmiljöer.
* Bidra till riskbedömning och beredskapsplanering för bevarande av kulturmiljöer.
* Samarbeta med antikvarier, byggnadsvårdsspecialister och fastighetsförvaltning kring museets lokalerKvalifikationerUtbildningsbakgrund
* Gymnasial eller eftergymnasial utbildning inom relevant område, t.ex. utställningsteknik, hantverk/snickeri, byggnadsvård, el/ljud/ljus, eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.Erfarenheter
* Erfarenhet av tekniskt arbete inom museisektorn, föremålshantering och av utställningsproduktion
* Erfarenhet av praktiskt arbete med kulturmiljöer, byggnadsvård eller fastighetsunderhåll.
* Meriterande är erfarenhet av hantverkskunskap eller kunskap kring restaureringsprojekt.
Kunskaper och färdigheter:
* Praktiska färdigheter inom snickeri och bygg, el, ljus, ljud och AV-teknik.
* Förmåga att ta fram egna ritningar och arbeta utifrån tekniska skisser.
* Kännedom om arbetsmiljöregler, säkerhet och lyftteknik.
* Kunskaper om traditionella material och byggmetoder.
* Datorvana och dokumentationsförmåga.
* Meriterande är truckförarkunskap.
* B-körkort är ett krav.Dina personliga egenskaper
* Ansvarsfull, noggrann och kvalitetsmedveten.
* Självständig med god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta i team
* Kreativ och initiativtagande, med förmåga att hantera flera projekt parallellt.
* Praktiskt lagd och lösningsorienterad.
* Intresse för kulturarv, byggnadsvård och hållbar förvaltning.
* Förmåga att planera och prioritera arbete långsiktigt.Övrig information
* Arbetet innebär truckarbete, arbete på hög höjd, utomhusarbete, tunga lyft och transporter.
* Viss beredskap, helg- eller kvällstjänstgöring kan förekomma.
