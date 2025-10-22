Museipedagog till Torekällberget
Södertälje kommun / Pedagogjobb / Södertälje Visa alla pedagogjobb i Södertälje
2025-10-22
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertälje kommun i Södertälje
, Botkyrka
, Sundbyberg
, Stockholm
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Kort om oss
Torekällberget är Södertälje kommunala museum med uppdrag att förvalta och förmedla kunskap om Södertäljes och den omgivande bygdens lokalhistoria. Torekällberget är ett besöksmål, ett museum och en mötesplats för både lokala och långväga gäster. Varje år besöks museet av drygt 100.000 besökare.
Ett besök på Torekällberget levandegörs genom bemannade aktiviteter, från guidade visningar, ponnyridning, musik- och teaterframträdanden till olika prova-på-aktiviteter och bokningsbara program för skola och förskola. Aktiviteterna anpassas utifrån säsong och besöksflöde, med ett tydligt fokus på barn och unga.
Läs gärna mer om vår verksamhet på vår hemsida www.torekallberget.se Publiceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
Nu söker vi en pedagog som vill vara med och väcka liv i historien genom att skapa lärande, meningsfulla möten mellan människor och kulturarv.
• Ansvara för utveckling, administration och genomförande av museets pedagogiska erbjudande för förskola och skola.
• Genomföra visningar på svenska och engelska.
• Förbereda och arbeta med museets publika aktiviteter och evenemang.
• Arbeta som museivärd och bemanna handelsbod/stadsmuseum och/eller lekmiljön Lilltorpet.
I rollen möter du både barn från förskola och elever från skola, en nyfiken allmänhet och specialintresserade vuxna. Du behöver därför ha förmåga att anpassa ditt tilltal och uttryckssätt. Tillsammans med dina kollegor på Torekällberget arbetar du för att ständigt förbättra och förfina vårt erbjudande till besökarna. I våra publika aktiviteter, samt vid bemanning av våra utställnings- och lekmiljöer bär personalen historisk dräkt. Tjänsten inkluderar visst helgarbete.
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad och kreativ. Du vill, och har erfarenhet av att skapa minnesvärda upplevelser för skolklasser, eventgrupper, turister och besökare i alla åldrar. Dina personliga egenskaper
• Du är serviceinriktad, kommunikativ och utåtriktad
• Du tycker om att arbeta i team, men har samtidigt god förmåga att jobba självständigt och att fatta egna beslut.
• Du är ödmjuk, nyfiken och läraktigKvalifikationer
• Högskoleutbildning, inom museiämnen, pedagogik eller annat ämnesområde som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
• Erfarenhet av att arbeta med barn och unga i pedagogisk alt. publik verksamhet.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Meriterande:
• Lärar- eller förskollärarexamen.
• Arbetslivserfarenhet från museum eller liknande verksamhet.
• Erfarenhet från konstpedagogisk verksamhet
• Praktiskt hantverkskunnande
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder en möjlighet att arbeta i en underbar miljö, tillsammans med engagerade kollegor.
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida:https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Kontakt
Enhetschef
Viveka Andersson viveka.andersson@sodertalje.se Jobbnummer
9569926