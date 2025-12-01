Murare/plattsättare
Sasserssons Bygg och Entreprenad AB / Murarjobb / Ystad
2025-12-01
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige
Sasserssons Bygg och Entreprenad AB söker murare/plattsättare med yrkesbevis för tillsvidareanställning. Arbetet kommer att vara varierande från stora till små projekt, man bör besitta hög kompetens i sitt yrkesutövande. Arbetena varierar och man bör vara trygg med att kunna arbeta självständigt samt med kollegor.
Vi lägger stor vikt vid att man är pålitlig, noggrann och initiativtagande. Man bör även ha en positiv inställning samt att man är serviceminded.
Har du även viss erfarenhet av snickeri/träarbete så är det meriterande.
Ansökningarna kommer hanteras löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@sasserssonsbygg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Murare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sasserssons Bygg och Entreprenad AB
(org.nr 559436-7624), https://www.sasserssonsbygg.se/
Norra Koboltgatan 2
)
271 39 YSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sasserssons Bygg & Entreprenad AB Jobbnummer
9623643