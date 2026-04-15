Motviktsförare | Sommarjobb | Jordbro

2026-04-15


Dina arbetsuppgifter
Nu letar vi efter dig som vill jobba som truckförare hos vår kund i Jordbro under sommaren. Här får du chansen att bli en del av ett sammansvetsat team där tempot är högt, arbetsuppgifterna varierade och dagarna går snabbt.

Du arbetar i en aktiv lagerverksamhet med fokus på hantering av vitvaror, där säkerhet, noggrannhet och effektivitet är i fokus.

I din roll kommer du huvudsakligen att:
• Köra motviktstruck
• Hantera vitvaror på ett säkert sätt
• Arbeta med klämaggregat (meriterande)
• Plocka och packa beställningar
• Flytta, sortera och organisera gods
• Bidra till ett effektivt lagerflöde tillsammans med teamet

Detta är ett praktiskt och fysiskt arbete som passar dig som gillar att hålla igång och ta ansvar.

Plats & omfattning
• Placering: Jordbro
• Period: Sommarjobb (med möjlighet till förlängning)
• Omfattning: Heltid, dagtid (07:00-16:00) med eventuell viss variaton

Profil
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av lagerarbete och truckkörning
• Är fysiskt aktiv och bekväm med truckkörningen
• Är en lagspelare med driv och ansvarskänsla
• Talar och skriver svenska obehindrat

För att lyckas i rollen behöver du:
• Giltigt truckkort (A1-A4, B1-B3)
• Minst 1 års erfarenhet av motviktstruck
• Van att arbeta på höjd med truck
• Trygg i att hantera styckegods och tyngre material

Meriterande:
• Erfarenhet av klämmaggregat
• B-körkort och tillgång till bil

Vem är du?
• Du är noggrann, självgående och gillar att ta eget ansvar. Du trivs i en miljö där tempot är högt och arbetsuppgifterna varierar - och du vet hur viktigt det är att samarbeta för att nå gemensamma mål.

Intresserad?
• Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig och berätta mer om möjligheterna.

