Motviktsförare | Sommarjobb | Jordbro
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Haninge Visa alla lagerjobb i Haninge
2026-04-15
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Haninge
, Vadstena
, Mjölby
, Tranås
, Motala
Publiceringsdatum2026-04-15Dina arbetsuppgifter
Nu letar vi efter dig som vill jobba som truckförare hos vår kund i Jordbro under sommaren. Här får du chansen att bli en del av ett sammansvetsat team där tempot är högt, arbetsuppgifterna varierade och dagarna går snabbt.
Du arbetar i en aktiv lagerverksamhet med fokus på hantering av vitvaror, där säkerhet, noggrannhet och effektivitet är i fokus.
I din roll kommer du huvudsakligen att:
• Köra motviktstruck
• Hantera vitvaror på ett säkert sätt
• Arbeta med klämaggregat (meriterande)
• Plocka och packa beställningar
• Flytta, sortera och organisera gods
• Bidra till ett effektivt lagerflöde tillsammans med teamet
Detta är ett praktiskt och fysiskt arbete som passar dig som gillar att hålla igång och ta ansvar.
Plats & omfattning
• Placering: Jordbro
• Period: Sommarjobb (med möjlighet till förlängning)
• Omfattning: Heltid, dagtid (07:00-16:00) med eventuell viss variatonProfil
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av lagerarbete och truckkörning
• Är fysiskt aktiv och bekväm med truckkörningen
• Är en lagspelare med driv och ansvarskänsla
• Talar och skriver svenska obehindrat
För att lyckas i rollen behöver du:
• Giltigt truckkort (A1-A4, B1-B3)
• Minst 1 års erfarenhet av motviktstruck
• Van att arbeta på höjd med truck
• Trygg i att hantera styckegods och tyngre material
Meriterande:
• Erfarenhet av klämmaggregat
• B-körkort och tillgång till bil
Vem är du?
• Du är noggrann, självgående och gillar att ta eget ansvar. Du trivs i en miljö där tempot är högt och arbetsuppgifterna varierar - och du vet hur viktigt det är att samarbeta för att nå gemensamma mål.
Intresserad?
• Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig och berätta mer om möjligheterna.
Om oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobb/5098/annons
Strandbergsgatan 55 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Posti Kontakt
Mahmoud Abdalla mahmoud.abdalla@posti.com
9855275