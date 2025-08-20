Mottagningssköterska till Boo Vårdcentral
2025-08-20
Vi på Boo Vårdcentral utökar nu vårt team och söker nu dig som är sjuksköterska/distriktssköterska och vill jobba på vår mottagning.
Vår arbetsplats ligger belägen centralt i Orminge centrum med goda kommunikationer. Vi har ca 24700 listade patienter.
Hos oss arbetar sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor och läkare tillsammans i team. Vi har en öppen dialog och nära till teamarbete i all patientkontakt. Som anställd hos oss finns goda möjligheter för utveckling och utbildning. Vi erbjuder olika förmåner som exempelvis fri sjukvård i öppenvård samt friskvårdsbidrag.Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär sedvanligt arbete som mottagningssköterska så som årskontroller, uppföljningar, såromläggningar och infusioner. Vi har hög kompetens inom olika inriktningar som kognitiv svikt, diabetes, Astma-kol och osteoporos.
Vi har varje arbetsdag en sjuksköterska som med en akut funktion på vårdcentralen och som arbetar i team med bakjouren. Mycket av dagens arbete är även telefonrådgivning och chatt.
Samverkan med övriga vårdaktörer som kommun, anhöriga och slutenvården är viktigt för oss och tillhör det dagliga arbetet. Men vi har sedan en tid även en seniormottagning som hjälper patienter som är i behov av lite extra samordning.Kvalifikationer
Distriktsjuksköterska/ Sjuksköterska. Erfarenhet av primärvård samt journalsystemet Take Care, Life Care, TeleQ, chatt och Astma/Kol är meriterande.Dina personliga egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är positiv och kan ta eget ansvar. Du ser lösningar, är flexibel, gillar att jobba i team samt har en god prioriteringsförmåga.
Övrig information:
Provanställning kan komma att tillämpas. Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt gällande riktlinje.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning

Individuell lönesättning.
