Mötesplanerare/Konferensansvarig
2025-09-07
Letar du efter ett jobb där ingen dag är den andra lik, där du får planera, fixa, välkomna och glänsa - allt i en magiskt vacker miljö? Då har vi jobbet för dig!
Just nu söker vi en Mötesplanerare/Konferensansvarig till Hufvudsta Gård Boutique House - en plats där det moderna möter det historiska och där våra gäster får uppleva konferenser utöver det vanliga. I din roll är du vår stjärna bakom kulisserna och på scenen - från första bokningsmail till sista handskakningen. Du ser till att allt flyter, glänser och lämnar ett minnesvärt intryck!
Vad innebär jobbet?Du är vår event-maestro, logistikproffs och glädjespridare i ett. Du ansvarar för hela mötesprocessen - planering, genomförande, fakturering och uppföljning - och framför allt för att våra gäster får en fantastisk upplevelse.
Hos oss är detaljerna allt, och du är den som fixar, möblerar, piffar, välkomnar, löser teknikstrulet och kanske till och med förutser gästernas behov innan de själva gör det.
Du jobbar tätt med vår Inhouse Sales, restaurangen och externa leverantörer och är den självklara navet i konferensmaskineriet.
Dina uppgifter i korthet: Planera och genomföra konferenser med känsla och precision
Ha daglig kontakt med kunder, mötesbokare och leverantörer
Välkomna och ta hand om våra företagsgäster - du är deras trygga punkt
Möblera och styla våra 13 mötesrum så de känns lika inspirerande som funktionella
Fakturera och följa upp - alltid med koll på detaljerna
Jobba i våra bokningsystem Visbook och CRM-system Pipedrive
Hjälpa Inhouse Sales med offertskrivning och kundförfrågningar
Hålla visningar och delta i kundvårdsaktiviteter
Vem är du?
Du är positiv, driven och har öga för både helhet och detaljer. Du älskar att få saker att hända - gärna samtidigt. Du är ordningsam, flexibel, lösningsfokuserad och brinner för att skapa upplevelser som sticker ut.
Vi tror att du:
Har minst tre års erfarenhet från liknande roll inom hotell/konferens
Är van vid hotellbokningssystem och fakturering
Pratar och skriver flytande svenska och engelska
Har inga problem med att jobba lite kvällar eller helger när det behövs
Vad får du? Ett kreativt, varierande och utvecklande jobb i en fantastisk miljö
Härliga kollegor och en arbetsplats där hälsa och välmående står högt på agendan
Goda, näringsrika luncher varje dag
Friskvårdsbidrag och kompetensutveckling
Extra semesterdagar efter två års anställning
Kollektivavtal och marknadsmässig lön
Låter det som du?
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev via Teamtailor så snart som möjligt - vi intervjuar löpande! Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot ansökningar via mail eller telefon.
Varmt välkommen till Hufvudsta Gård Boutique House - där möten blir magi! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Workation Group AB
(org.nr 559055-3664), http://www.workationgroup.com/ Arbetsplats
Workation Group AB Kontakt
Johan Eklund johan.eklund@workationgroup.com Jobbnummer
9495967