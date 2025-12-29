Mötesbokare inom finans
Stenvik & Partners AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
Om jobbet
Vill du utvecklas inom försäljning och finans - och hjälpa svenska tillväxtbolag växa mot börsen?
Stenvik & Partners är ett växande företag inom kapitalanskaffning och aktieförsäljning. Vi samarbetar med noggrant utvalda tillväxtbolag och hjälper dem att resa kapital inför börsnoteringar (IPO:er). Nu söker vi fler drivna mötesbokare som vill vara med och skapa pipeline genom att hitta rätt investerare och boka kvalificerade möten till våra rådgivare/säljare.
Vad du kommer att göra
Ringa privata investerare och skapa intresse för aktuella investeringscase
Kvalificera leads (intresse, investeringsvilja, tidshorisont, belopp)
Boka digitala möten åt våra rådgivare/säljare
Följa upp samtal, återkoppla och hålla struktur i CRM
Arbeta utifrån beprövade manus, tydliga mål och daglig coachning
Vi söker dig som
Är hungrig, måldriven och gillar tempo
Trivs med telefonen som främsta verktyg och är orädd i kontakt med nya människor
Kommunicerar tydligt och förtroendeingivande
Är strukturerad och gillar att följa processer (manus, CRM, uppföljning)
Har du erfarenhet av telefonförsäljning, mötesbokning eller B2B är det ett stort plus - men inte ett krav
Vad du får
Provisionsbaserad lön utan tak - du påverkar din egen lön
Säljutbildning och kontinuerlig coachning
Djupare förståelse för investeringar, aktiemarknad och finansbranschen
Direkt inblick i hur kapitalresning och IPO-processer fungerar
Möjlighet att växa vidare internt (t.ex. mot rådgivare/säljare)
Plats & arbetstider
Heltid, på vårt kontor i Göteborg. Arbetstider måndag-fredag, dagtid.Publiceringsdatum2025-12-29Tillträde
Enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande - skicka in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
E-post: noah@stenvikpartners.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenvik & Partners AB
(org.nr 559294-9522), https://stenvikpartners.se/ Kontakt
Noah Pettersson noah@stenvikpartners.se Jobbnummer
9665327