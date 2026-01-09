Mötesbokare inom digital marknadsföring - Centrala Göteborg
2026-01-09
Drivs du av försäljning och vill vara med och bygga framtidens marknadsföringsbyrå? Vill du jobba i ett team med högt tempo, stark gemenskap och fokus på personlig utveckling? Då kan du vara den vi söker.
Om Rank Sverige
Rank är en modern digital marknadsföringsbyrå i centrala Göteborg som just nu är inne i en expansionsfas. Efterfrågan på digital marknadsföring är stor och vi hjälper företag att ta kontroll över sin digitala närvaro, öka sin synlighet och lyckas digitalt. Vi är ett hårt arbetande team som brinner för försäljning, marknadsföring och långsiktiga kundrelationer. Hos oss får du en inspirerande miljö med högt tempo och en kultur där vi firar framgångar tillsammans.
Om rollen
Som mötesbokare hos Rank blir du en nyckelperson i vår tillväxtresa. Ditt ansvar är att skapa affärsmöjligheter genom att boka in kvalitativa möten med beslutsfattare hos små och medelstora företag till våra B2B säljare.Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
• Kontakta företag för att boka möten åt våra B2B säljare
• Identifiera kundernas behov och matcha dem med våra erbjudanden
• Arbeta med kampanjer och marknadsledande lösningar inom digital marknadsföring
• Samarbeta tätt med B2B säljare och företagets två ägare för att maximera kvaliteten på bokade möten
Vi söker dig som
• Är resultatinriktad och vill kunna påverka din egen lön
• Är social, kommunikativ och har lätt för att bygga förtroende
• Har ett genuint intresse för försäljning och affärsutveckling
• Trivs i ett högt tempo och motiveras av tydliga mål
• Är orädd, tävlingsinriktad och har ett starkt driv
• Talar och skriver flytande svenska och engelska
Tidigare erfarenhet av mötesbokning eller försäljning är meriterande, men inget krav. Vi utbildar dig i både mötesbokning, försäljningsteknik och våra marknadsföringslösningar.
Vi erbjuder
• Goda karriärmöjligheter för rätt person. Vi har en tydlig plan för hur du med rätt vilja och driv kan göra karriär inom företaget med start som mötesbokare
• Hög rörlig ersättning baserat på resultat och prestation
• Löpande utbildning inom försäljning och personlig utveckling
• Säljtävlingar och en rolig arbetsmiljö med mycket energi
• Möjlighet att vara en del av en expansiv resa i en framtidsbransch
• Heltidstjänst på vårt kontor i centrala GöteborgSå ansöker du
Vill du vara med och forma framtidens marknadsföringsbyrå? Skicka in din ansökan redan idag. Vi intervjuar löpande. Mejla CV och kort personligt brev till: jobb@rank.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
