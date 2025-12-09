Mötesbokare
2025-12-09
Mötesbokare - Gr8Solutions
Gr8Solutions expanderar och söker nu en motiverad och målinriktad mötesbokare som vill arbeta i en utvecklande miljö inom Telekom och IT. Detta är en perfekt möjlighet för dig som vill ta första steget in i försäljning. Ingen tidigare erfarenhet krävs - vi erbjuder full utbildning från grunden.
Om rollen
Som mötesbokare ansvarar du för att ta första kontakten med företag och skapa intresse för våra tjänster. Du bokar möten åt våra säljare och blir en viktig del av vår arbetsprocess. Rollen passar dig som trivs med tydliga mål, gillar att kommunicera och vill utvecklas inom försäljning.
• Kontakta företag via telefon.
• Presentera våra tjänster inom Telekom och IT.
• Boka möten åt våra account managers.
• Arbeta strukturerat och målinriktat.
• Delta i daglig coachning och utvecklingsmöten.
Vi erbjuder
• Full utbildning - ingen erfarenhet krävs.
• Provisionsbaserad lön utan tak.
• En modern och trygg arbetsmiljö på vårt centrala kontor i Malmö.
• Ett engagerat och stöttande team.
• Roliga och motiverande säljtävlingar.
• Arbetstider 08.00-15.00, måndag till fredag.
Vem vi söker
Vi söker dig som har god kommunikativ förmåga, är driven och tycker om att arbeta mot mål. Du trivs i en social roll och har en positiv inställning till att lära dig nya saker.
Skicka ditt CV och en kort beskrivning av dig själv till:Ahmad.alkafafi@gr8solutions.se
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Sista dag att ansöka är 2026-01-01
