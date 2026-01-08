Montörer till vår kund i Växjö
2026-01-08
*
Är du en driven och teknisk person som vill arbeta i en högteknologisk och positiv miljö? Då kan vi ha ditt nästa jobb!
Tjänsten är en hyrrekrytering via Montico HR Partner, där rätt person kommer att erbjudas anställning hos kundföretaget efter en tids inhyrning.
Arbetstiden är förlagd på dagtid.
Du är varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vi söker dig som har god verktygsvana och kan hantera de flesta olika verktyg. Du har systemkännedom över produktionssystem och vet hur du ska prioritera arbetsuppgifter. Arbetet har korta sekvenser där drivet och förståelsen är viktiga faktorer. Du har din arbetsplats där du kommer att utföra olika sorters monteringsmoment.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har ett gediget intresse för tillverkning. Vidare ska du vara lyhörd samt ha fokus på kvalitet.
Du är en bra lagspelare som gillar att ha flera bollar i luften samtidigt som du är noggrann och tekniskt duktig. Du gillar att meka och skruva på fritiden eller har erfarenhet sen tidigare inom monteringsindustrin.
Meriterande:
• Monteringserfarenhet
• Elutbildning på gymnasienivå
• Kunskap i ritningsläsning
• Erfarenhet av pneumatik och hydraulik
• Erfarenhet av ånga
• Truckkort
Känner du att du passar in på ovanstående och vill anta utmaningen? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
