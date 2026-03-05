Montörer med tekniskt intresse
2026-03-05
Om tjänsten
Vi söker nu Montörer med tekniskt intresse för Uniflex i Nässjö. Som Montör kommer du att vara en viktig del av tillverknings- och produktionsprocessen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innefatta montering av olika tekniska produkter och komponenter. Du kommer att arbeta med att sätta samman delar, kontrollera kvalitet, och säkerställa att produkterna uppfyller de tekniska kraven.
Du förväntas ha ett öga för detaljer och ett tekniskt intresse. Du bör vara noggrann, ansvarsfull och ha förmågan att arbeta självständigt såväl som i team.
Om du är en driven och engagerad person med intresse för teknik och montering, är detta en tjänst för dig.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som montör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att innefatta montering av olika tekniska produkter. Du kommer att arbeta med att sätta ihop komponenter enligt ritningar och instruktioner för att säkerställa en korrekt slutprodukt. Det kan även ingå att utföra kvalitetskontroller för att säkerställa att produkterna uppfyller företagets höga standarder.
Ditt arbete kan även innefatta att hantera verktyg och maskiner för att underlätta monteringsprocessen samt att följa arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter. Du förväntas arbeta noggrant och effektivt för att bidra till en smidig produktionsprocess. Teamarbete kan också vara en del av din dagliga arbetsrutin, där du samarbetar med kollegor för att uppnå gemensamma mål och leverera produkter av hög kvalitet i tid.
Skifttider kan förekomma. Truckkort en merit men inget krav.
Vem är du?
Som person är du noggrann, tekniskt intresserad och har en vilja att lära dig nya arbetsuppgifter inom produktion och montering. Du trivs med att arbeta i team och är van vid att följa arbetsinstruktioner noggrant. Du är självgående och kan hantera arbetsuppgifter på egen hand när det behövs, samtidigt som du är öppen för att samarbeta med dina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Du har ett öga för detaljer och strävar alltid efter att leverera arbete av hög kvalitet. Tidigare erfarenhet av produktion eller montering är meriterande, men inte ett krav. Det viktigaste är att du är engagerad och villig att utvecklas inom rollen.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution.
