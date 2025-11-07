Montör till Stockholm
Är du tekniskt lagd, noggrann och tycker om att montera? Då kan detta vara en spännande möjlighet för dig! Rollen är en viktig del av tillverkningskedjan där du bidrar till att skapa pålitliga och kundanpassade produkter.
Arbetsbeskrivning
Tjänsten som montör innebär främst montering av elkomponenter och kablar för att bygga ihop apparatskåp och paneler. Du ska vara kvalitetsfokuserad och väldigt noggrann, dessutom har du god förståelse av teknik och montering samt kunna läsa, förstå och följa instruktioner. Du får en ordentlig introduktion med stöd av en mentor och andra erfarna kollegor, vilket ger dig en trygg start.
Företaget växer kraftigt och det finns en god chans till fast anställning hos kund.
Du har flexibla arbetstider som är förlagda på dagtid.
Erfarenhet av mekanisk montering
God svenska i tal och skrift
Meriterande med erfarenhet av arbete med el
Meriterande med att kunna läsa och förstå ritningar och elscheman
Meriterande med utbildning inom El eller teknisk utbildning
Vi arbetar löpande med intervjuer och urval därför kan tjänsten komma att bli tillsatt innan slutdatum om vi matchat rätt kandidat. Observera att vi inte tar emot ansökningar eller CV via mail. Välkommen in med din ansökan redan idag!
Om Yourstaff
Yourstaff är ett kompetensföretag med en kärnverksamhet inom produktion, logistik, industri och teknik. Vi är specialister med 40 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering. Vår ambition är att vara en trygg arbetsgivare och rekryteringspartner som får företag och medarbetare att växa genom rätt matchning. På Yourstaff tror vi på mångfald inkludering och välmående. Våra ledord är kunskap, service, tillit, kvalitet och hållbarhet. Yourstaff ser medarbetaren som hjärtat i verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-18
Detta är ett heltidsjobb.
