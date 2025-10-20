Montör Till Saab Dynamics Sökes!
Saab AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Linköping Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Linköping
2025-10-20
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din Roll
I rollen som Montör så får du hos oss ett omväxlande arbete där fokus ligger på sammanbyggnad av delar till missilsystem, där du främst kommer arbeta med elektronik av olika slag. Du blir en viktig del i ett sammansvetsat team där vi hjälper varandra, utvecklas tillsammans och har kul på jobbet.
Vi befinner oss i en spännande tillväxtfas där efterfrågan på våra produkter är hög. Det innebär att du som montör får stora möjligheter att påverka och vara med och driva förbättringar inom verksamheten.
Placeringsort är Tannefors och arbetstiden är förlagd på dagtid.
Din Profil
Som person tror vi att du har ett öga för detaljer, gillar ständig utveckling och är lösningsorienterad. Du kommer samarbeta med flera olika funktioner i rollen så därmed ser vi även gärna att du tycker om att samarbeta och arbeta mot gemensamma mål.
I rollen kommer du arbeta med manuellt precisionsarbete, därmed ser vi gärna att du trivs i en roll där kvalitet prioriteras. Du är noggrann i ditt arbete och att ta ansvar är en självklar del av vardagen för dig.
Vi ser gärna att du har:
* Gymnasieutbildning samt relevant praktisk erfarenhet
* Kunskaper i ritningsläsning
* God datorvana
* Goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_37463". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab Dynamics AB Jobbnummer
9564032