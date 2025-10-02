Montör till Phoenix Mecano i Växjö!
2025-10-02
Är du en praktiskt lagd person som gillar att meka, skruva och se resultatet av ditt arbete? Vill du vara en del av ett företag som utvecklar och tillverkar produkter med hög kvalitet? Då kan rollen som montör hos Phoenix Mecano vara rätt för dig!
Vi söker nu en noggrann och engagerad montör till Phoenix Mecano. Tjänsten är en hyrrekrytering där du under de första sex månaderna är anställd av Maxkompetens, med goda möjligheter till övertag av kunden efter avslutad period.

Arbetsuppgifter
Som montör hos Phoenix Mecano kommer du arbeta i produktionen med montering av ställdon, lyftpelare och skylift. Du kommer vara med i tillverkningen och ingå i ett team där du får arbeta tillsammans med kompetenta kollegor. Hos oss får du chans att utveckla din tekniska kompetens och bredda din erfarenhet inom modern produktion
Arbetsuppgifterna innefattar mekanisk montering och du bör därför ha tidigare erfarenhet från industri alternativt hantverksarbeten där du skruvat och mekat.Profil
För att trivas i rollen ser vi gärna att du som söker är engagerad, driven och initiativtagande i ditt tillvägagångsätt. Du är en person som förstår vikten av att utföra ett bra arbete med hög kvalité och som bidrar med engagemang i teamet. Vidare är du lösningsorienterad och har en god samarbetsförmåga.
För att vara aktuell för denna tjänst har du:
Tidigare erfarenhet av montering inom industri eller hantverksarbeten.
Grundläggande datorkunskaper.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
B-körkort och tillgång till bil om du ej utgår från Växjö
Vi erbjuder dig
Vi sätter oerhört stort värde på dig som medarbetare hos oss på Maxkompetens. Hos oss får du en personlig och prestigelös konsultchef vars främsta uppgift är att du ska trivas på din arbetsplats oavsett om du arbetar en kort period eller flera år som anställd hos oss. Din konsultchef är mån om kontakten med dig och kommer både besöka dig ute hos kundföretaget, men finns också tillgänglig via telefon och för personliga möten på Maxkompetens kontor.
Vi vill inget hellre än att hjälpa dig att utvecklas och lyckas i din jobbkarriär. Samtidigt ger vi dig branschens bästa friskvårdsersättning. Självklart erbjuder vi dig en formell trygghet när det kommer till allt det arbetsrättsliga såsom lön, semester, arbetsmiljö, friskvård, pension och sjukfrånvaro som medföljer stämpeln av att vara ett auktoriserat bemanningsföretag. Hoppas att du vill vara en del av oss!
Övrig information
Placeringsort: Växjö
Start: Omgående
Arbetstid: Heltid, Dagtid måndag-fredag
Lön: Enligt kollektivavtal
Har du frågor angående tjänsten så kontakta gärna ansvarig rekryterare på Maxkompetens, Malin Pedersen på malin.pedersen@maxkompetens.se
, eller på telefon 073-320 56 36.
Urval och intervjuer kommer ske löpande i denna process så ansök gärna på www.maxkompetens.se
redan idag!
Ansökningar via e-post mottages ej på grund av GDPR.
Om Maxkompetens
Maxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003 och har kontor på fem orter fördelade på Kristianstad, Växjö, Halmstad, Borås och Stockholm. Varje år tillsätter vi över 1200 jobb och varje dag har vi ca 280 konsulter ute på uppdrag. Våra kompetensområden är HR & Lön, Ekonomi & Finans, Kundtjänst & Administration, Marknad & Försäljning, It & Teknik, Inköp & Logistik, Industri.
Varje människa har en fantastisk potential. Det är viktigt att ta vara på alla människors kompetens och erbjuda dem möjligheten att uppnå sina drömmar. Genom omsorgsfullhet, väl fungerande rekryteringsprocesser och hög kompetens hjälper vi människor och företag att mötas och lyckas tillsammans. En bättre värld helt enkelt! Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension.Företaget
Phoenix Mecano AB är en ledande aktör inom produktion av lyftpelare, ställdonssystem och linjärenheter som används inom industrin, sjukvård och automation. Sedan företaget startade 1999 har vi präglats av kundfokus, kvalitet, kompetens och kontinuitet. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med moderna maskiner och avancerad programvara, där du får möjlighet att utveckla dina färdigheter och bidra till företagets tillväxt. Hos oss får du arbeta i ett sammansvetsat team med engagerade kollegor och vara en del av en innovativ och framåtsträvande organisation. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Malin Pedersen malin.pedersen@maxkompetens.se +46 73 320 56 36
