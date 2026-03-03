Montör / Servicetekniker
2026-03-03
Rolling Mill Service AB grundades 1989. Beläget på en plats med en rik arbetarhistoria inom gruv- och stålindustrin som sträcker sig över 150 år, är vi stolta över att fortsätta denna tradition genom vårt arbete. Idag är vi 85 anställda, med säte i Smedjebacken och med över 50 års erfarenhet inom gruv-, stål- och valsverksindustrin.
Vi söker nu en erfaren industrimekaniker för att ansluta sig till vårt team.
Som Montör / Servicetekniker hos Rolling Mill Service kommer du att arbeta med service, underhåll och reparation av mekanisk utrustning.
Detta sker både i våra verkstadslokaler i Morgårdshammar och ute hos kund.
Befattningen kan innebära beredskap, skift och arbete på annan ort.
Kvalifikationer
• Teknisk utbildning eller arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet som industrimekaniker eller liknande roll
• Erfarenhet av att arbeta med olika typer av industriell utrustning.
• Bra kunskaper i svenska språket, muntligt och skriftligt.
• Körkort B
Meriterande
• Erfarenhet av ritningsläsning
• Truck- och traversutbildning
• Datavana
• Heta arbeten
Vi söker dig som trivs att arbeta både i grupp och självständigt när jobbet kräver.
Du har ett helhetsperspektiv, är noggrann och strukturerad.
Eftersom vi är ett nära och tight team värdesätter vi att du är prestigelös, flexibel och har en vilja att bidra till en positiv kultur.
Då rollen innebär många kontakter ser vi att du har god samarbets- och kommunikationsförmåga.
Placeringsort: Smedjebacken
Ansökan: Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev senast 22 mars 2026. Ansökan skickas till jobb@rollingmill.se
Har du frågor kring tjänsten kontakta rekryterande chef Jimmy Noren, jimmy.noren@rollingmill.se
Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR Ansvarig Peter Betti, peter.betti@rollingmill.se
Facklig representant metallklubben@rollingmill.se
, IF Metall
Vi är övertygade om att strävan efter mångfald och integration bidrar till att bygga ett mer attraktivt, effektivt, kundcentrerat och lönsamt företag. Därför välkomnar vi ansökningar från alla individer oavsett ålder, religiös tro, könsidentitet och uttryck, sexuell identitet, funktionsförutsättningar och etnisk bakgrund. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetande. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med nya dataskyddslagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: jobb@rollingmill.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rolling Mill Service AB
(org.nr 556354-6976), https://www.rollingmill.se
Nya Ågatan 21 (visa karta
)
777 50 SMEDJEBACKEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9773965