Montör
Vill du arbeta praktiskt i en modern industrimiljö där kvalitet och samarbete står i fokus? Vi söker nu en montör till en stor kund i Ludvika. Här får du möjlighet att arbeta i ett engagerat team där du blir en viktig del av produktionen och bidrar till att säkerställa att produkter monteras med hög kvalitet.
Det här är en tjänst för dig som trivs med praktiskt arbete, gillar att arbeta strukturerat och vill vara en del av ett företag där noggrannhet och lagarbete värderas högt.
Som montör arbetar du i produktionen med att montera olika komponenter och produkter enligt ritningar och instruktioner. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor och arbetsledare för att säkerställa ett effektivt och kvalitativt produktionsflöde. Du bidrar även till en säker och välorganiserad arbetsmiljö samt till att arbetet utförs enligt gällande rutiner och kvalitetskrav.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Montera komponenter och produkter enligt ritningar och instruktioner
Använda handverktyg och enklare elverktyg i det dagliga arbetet
Kontrollera att material och färdiga produkter håller rätt kvalitet
Samarbeta med kollegor för att säkerställa ett bra flöde i produktionen
Följa säkerhetsrutiner och bidra till en trygg och ordnad arbetsmiljö
Ort: Ludvika
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid, måndag till fredag.
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har ett tekniskt intresse. Du trivs med praktiskt arbete och har förmågan att arbeta strukturerat även när tempot är högt. Du är en lagspelare som samarbetar väl med andra, samtidigt som du tar ansvar för dina egna arbetsuppgifter.
För att trivas i rollen är det viktigt att du är kvalitetsmedveten och har en positiv inställning till att arbeta i en produktionsmiljö.
Kvalifikationer
Gymnasial utbildning eller motsvarande
Erfarenhet från industri, produktion eller monteringsarbete
Förmåga att läsa och följa tekniska ritningar eller instruktioner
Erfarenhet av handverktyg och enklare elverktyg
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
Truckkort
Traverskort
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.
Om oss
Vi på Dala Industrisupport är en pålitlig partner inom kompetensförsörjning, med över 100 års samlad erfarenhet. Vi har själva vår bakgrund inom industrin och har god insyn i branschens utmaningar. Vi tror att viljan att lära är minst lika viktig som erfarenhet - och vi är övertygade om att kompetensutveckling är nyckeln till framtidens industri. Därför värnar vi om att bygga långsiktiga samarbeten. Genom vår närvaro och personliga service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential!
