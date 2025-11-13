Montör
2025-11-13
NKT designs, manufactures and installs low-, medium- and high-voltage power cable solutions enabling sustainable energy transmission. NKT is headquartered in Denmark and employs 5.000 people.
NKT is listed on Nasdaq Copenhagen and realised a revenue of EUR 2.6 billion in 2023.
We connect a greener world. www.nkt.com
Vill du ha ett omväxlande och lärorikt arbete med ett brett ansvarsområde? Då är det dig vi söker i rollen som montör till rutinprovningen i Karlskrona.
Som montör på rutinprovningen får du möjlighet att arbeta i en roll som erbjuder omväxlande och utvecklande arbetsuppgifter och samtidigt ingå i ett arbetslag med engagerade och kunniga kollegor? Är du en engagerad person med stort intresse för teknik och en god förmåga att hantera mycket information så kan det här vara rätt jobb för dig.
En roll med breda ansvarsområden
På Rutinprovningen utförs rutinprov på samtliga kablar som produceras inom företaget och tillämpad skiftform är 5-skift. Ansvarsområden inom avdelningen är rutinprov på landkablar (högspänningsprov, AC samt DC), rutinprov på sjökablar, fibermätningar, inkopplingar och stötprover. Som montör arbetar du med både montering och avancerade mätningar. Utöver samarbetet med dina kollegor så kommer du få ett stort eget ansvar och möjlighet att driva ditt arbete framåt.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av:
* Provuppkopplingar
* Montage av kabeltillbehör
* Kvalitetssäkring av våra leveranskablar
* Diverse elektriska mätningar
Då vi utför en stor variation av elektriska provningar på kablar och tillbehör finns det stora möjligheter att även prova och lära sig andra arbetsuppgifter inom avdelningen.
Engagerad, positiv och noggrann
För att trivas i rollen behöver du vara engagerad, noggrann och ha ett lösningsorienterat förhållningssätt till utmaningar vi kan stöta på i vår vardag. Du är positiv och motiverar dina kollegor och du tycker om att samarbeta med andra. Du har ett stort teknikintresse och en förmåga att hantera mycket information.
Viktigt för tjänsten är:
* Tekniskt intresse
* Flytande svenska samt engelska
Meriterande för tjänsten är:
* Gymnasial utbildning inom ellära eller liknande
* Tidigare erfarenheter som elektriker och/eller telemontör är meriterande
Bli del av ett engagerad team i en internationell miljö
Vi tror att en mångsidig organisation möjliggör hållbar prestanda, och att en inkluderande och välkomnande kultur gör för en bättre arbetsplats. Vi är engagerade i att främja en mångsidig organisation och en kultur där människor från olika bakgrunder och med olika ståndpunkter kan trivas och inspireras att prestera sitt bästa. Du kommer att få spännande möjligheter att utveckla din egen karriär, attraktiva förmåner.
Är du intresserad av en karriär på ett expansivt företag och samtidigt bidra till den gröna omställningen?
