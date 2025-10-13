Montör
NKT HV Cables AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Karlskrona Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Karlskrona
2025-10-13
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NKT HV Cables AB i Karlskrona
, Växjö
, Malmö
, Alingsås
, Göteborg
eller i hela Sverige
NKT designs, manufactures and installs low-, medium- and high-voltage power cable solutions enabling sustainable energy transmission. NKT is headquartered in Denmark and employs 5.000 people.
NKT is listed on Nasdaq Copenhagen and realised a revenue of EUR 2.6 billion in 2023.
We connect a greener world. www.nkt.com
Bli en del av vårt team i en toppmodern miljö på högspänningslaboratoriet i Karlskrona
Gillar du höga höjder och vill ha ett omväxlande, lärorikt arbete - och dessutom vara med när vi nu utökar vår verksamhet? Då kan det vara dig vi söker till UL (högspänningslaboratoriet) på Verkö, en avdelning med ett brett ansvarsområde.
Här bedriver vi montering och kvalitetssäkring före och efter provtagning på alla kablar som produceras inom företaget.
Din arbetsdag kommer till stor del innefatta självständigt och ansvarsfullt arbete. Du kommer även ingå i ett team och arbeta tillsammans med dina kollegor. Arbetet bedrivs på ett 2-skift med kontinuerlig drift (var 3:e lördag och var 6:e söndag).
Våra anställda är avgörande för vår utveckling
Arbetsmiljön på NKT bygger på tydliga mål, hög prestation och stort engagemang. Vi har ett tydligt mål i vår strategi, att vara en arbetsplats där de mest kvalificerade medarbetarna i branschen väljer att göra karriär. För att stödja dessa strategiska mål erbjuder NKT sina medarbetare en miljö med kontinuerliga möjligheter till personlig utveckling i vardagen.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av:
* Kvalitetssäkring av våra kabeldesigner
* Montage av kabeltillbehör på NKT:s laboratorier på Verkö och i Nättraby.
* Skarvning
Vi söker dig som är driven, positiv och noggrann
För att trivas i rollen tror vi att du är en person som gillar att ta ansvar, är noggrann och har ett positivt driv. Du har ett stort teknikintresse och en förmåga att hantera mycket information. Eftersom du kommer att jobba nära dina kollegor är det viktigt att du är lyhörd, samarbetsvillig och gillar att bidra till teamets gemensamma mål. Genom ditt engagemang motiverar du andra och du trivs bäst när ni tillsammans löser utmaningar tillsammans.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet, men för att lyckas i rollen ser vi att du bör ha följande erfarenheter:
* Du har en gymnasial utbildning inom ellära eller mekanik
* Tidigare erfarenheter som elektriker och/eller montör är meriterande
* Tidigare erfarenheter av arbete inom verkstad är meriterande Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7151-43713159". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NKT HV Cables AB
(org.nr 559079-0290) Arbetsplats
NKT HV Cables Kontakt
Alice Hacker +46 709740341 Jobbnummer
9554273