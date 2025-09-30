Montör
2025-09-30
Vill du arbeta i en spännande och varierande roll där du får vara med och montera högkvalitativa stål- och aluminiumlösningar på plats ute hos kund? ATAB Aluminium AB söker nu en engagerad montör till vårt team!Publiceringsdatum2025-09-30Om företaget
ATAB Aluminium AB är ett stålbyggnadsföretag beläget i Bålsta, strax utanför Stockholm. I över 30 år har de levererat stål och aluminium till byggprojekt runtom i Sverige. De är certifierade enligt EN 1090-1 för bärande stålkonstruktioner och har dessutom utvecklat en patenterad metod för reducering av elektromagnetisk strålning. Deras projekt är ofta både tekniskt avancerade och unika, vilket gör att du som medarbetare får en varierande och utvecklande arbetsmiljö.Om tjänsten
Som montör hos ATAB arbetar du ute hos kund och ansvarar för montering av våra stål- och aluminiumkonstruktioner i olika byggprojekt. Du blir en viktig representant för företaget och en del av ett kompetent team som säkerställer att våra leveranser håller högsta kvalitet.
Du utgår från Bålsta, och rollen innebär resor till olika projekt runt om i Sverige där du arbetar nära både kollegor och kunder.
Exempel på arbetsuppgifter;
Montering av stål- och aluminiumkonstruktioner ute hos kund
Delta i projekt av varierande storlek och komplexitet runtom i Sverige
Bidra till att montage utförs enligt gällande kvalitets- och säkerhetskrav
Samarbeta med kollegor och ha kundkontakt på plats
Utföra enklare service och justeringar vid behov
Vi söker dig som
Har erfarenhet som montör inom stål-, metall- eller byggkonstruktioner
Har god vana av ritningsläsning och kan arbeta självständigt utifrån konstruktionsunderlag
Innehar giltig svetslicens och har erfarenhet av praktiskt svetsarbete
Är noggrann, ansvarsfull och har en god problemlösningsförmåga
Trivs med ett rörligt arbete och är flexibel för resor i tjänsten
Är en lagspelare som kan representera ATAB professionellt ute hos kund
Har B-körkort (krav)Övrig information
I denna rekrytering samarbetar ATAB Aluminium AB med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Agnes Hedberg på agnes.hedberg@kraftsam.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
