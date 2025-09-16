Montör
Nordiska Bemanningsgruppen AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Upplands-Bro Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Upplands-Bro
2025-09-16
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordiska Bemanningsgruppen AB i Upplands-Bro
, Järfälla
, Sigtuna
, Stockholm
, Botkyrka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-16Om tjänsten
Vi söker nu, för kunds räkning, en noggrann och engagerad montör till en heltidstjänst. Som montör blir du en viktig del av produktionen och arbetar med att montera, testa och säkerställa att produkterna håller högsta kvalitet. Tjänsten passar dig som har ett tekniskt intresse, gillar att arbeta praktiskt och vill vara med och bidra till ett starkt team.
Vad innebär rollen
I rollen som montör kommer du att:
• Montera komponenter och delar enligt ritningar och instruktioner.
• Utföra kontroll och testning för att säkerställa att produkterna fungerar som de ska.
• Följa rutiner och kvalitetskrav för att säkerställa en säker och effektiv produktion.
• Bidra till en välfungerande arbetsmiljö genom samarbete och ordning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av montagearbete eller liknande praktiskt/tekniskt arbete.
• God teknisk förståelse och förmåga att läsa instruktioner eller ritningar.
• Noggrannhet, ansvarstagande och en problemlösande inställning.
• Förmåga att arbeta självständigt men även uppskatta teamwork.
• Meriterande om du har bakgrund från industri, produktion eller tekniskt arbete.
Anställningen
• Omfattning: Heltid
• Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning
• Arbetsort: Upplands-Bro
• Tillträde: OmgåendeOm företaget
Bli en del av Nordiska Bemanningsgruppen, där din utveckling står i centrum
Som konsult hos Nordiska Bemanningsgruppen är du anställd av oss och arbetar ute hos någon av våra noggrant utvalda samarbetspartners. Vi erbjuder dig en trygg anställning med kollektivavtal och förmåner som företagshälsovård, försäkringar, betald volontärarbete och friskvårdsbidrag, för att du ska må bra både på och utanför jobbet.
Hos oss får du mer än bara ett uppdrag, du får en chans att bygga ett starkt CV, utforska olika företagskulturer och samla värdefull erfarenhet från flera branscher. Vi tror på att variation skapar utveckling, och därför erbjuder vi uppdrag som ger dig nya perspektiv och möjligheter att bredda ditt nätverk.
Om du söker en arbetsgivare som ser din potential, erbjuder spännande uppdrag och stöttar din resa framåt, då är Nordiska Bemanningsgruppen rätt plats för dig. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "42". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska Bemanningsgruppen AB
(org.nr 559411-1147), https://www.nordiskabemanningsgruppen.se/ Jobbnummer
9510653