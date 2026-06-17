Lagerpersonal sökes till kommande uppdrag i Borås!
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2026-06-17
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifterOm tjänsten
Har du erfarenhet av lager och logistik och söker nya möjligheter? Vi söker nu engagerade lagermedarbetare till vår kandidatpool för framtida uppdrag hos våra kunder i Borås.
Arbetsuppgifterna varierar beroende på uppdrag, men vanligt förekommande arbetsmoment är:
• Plock och pack av order
• Hantering av inkommande och utgående gods
• Inventering och registrering i affärssystem
• Returhantering och kvalitetskontroll av produkter
• Truckkörning vid behov
Vi söker dig som
• Har tidigare erfarenhet av lager- och logistikarbete
• Är noggrann, ansvarstagande och arbetar strukturerat
• Trivs med ett fysiskt arbete i ett högt tempo
• Är flexibel och kan arbeta både självständigt och tillsammans med andraOm tjänsten
Placeringsort: Borås
Arbetstid: 2-skift (dag- och kvällsskift)
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse eller när behov uppstår
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vår kandidatpool för kommande uppdrag inom lager och logistik.Profil
Vi söker dig som trivs i en aktiv arbetsmiljö där tempo, kvalitet och noggrannhet går hand i hand. Du är ansvarstagande, arbetar strukturerat och har förmågan att hålla fokus även under intensiva perioder. Som person är du initiativtagande, samarbetsvillig och bidrar till en positiv laganda.
Erfarenhet från lager eller logistik är ett krav, men vi lägger även stor vikt vid din inställning, arbetsmoral och vilja att utvecklas.Kvalifikationer
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Möjlighet att arbeta skift, dag- och kvällstid samt vid behov helger
• Tidigare erfarenhet av lager-, logistik- eller liknande arbete
Meriterande
• Truckkort A1–A4 samt B1–B4
• Möjlighet att börja arbeta omgående eller med kort varsel
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vår kandidatpool för framtida uppdrag.
Om oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobb/5098/annons
Prognosgatan 1 (visa karta
)
504 94 BORÅS Arbetsplats
Posti Kontakt
Therese Henriksson therese.henriksson@posti.com Jobbnummer
9967447