Lagerpersonal sökes till kommande uppdrag i Borås!

Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Borås
2026-06-17


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Publiceringsdatum
2026-06-17

Dina arbetsuppgifter
Om tjänsten
Har du erfarenhet av lager och logistik och söker nya möjligheter? Vi söker nu engagerade lagermedarbetare till vår kandidatpool för framtida uppdrag hos våra kunder i Borås.

Arbetsuppgifterna varierar beroende på uppdrag, men vanligt förekommande arbetsmoment är:
• Plock och pack av order
• Hantering av inkommande och utgående gods
• Inventering och registrering i affärssystem
• Returhantering och kvalitetskontroll av produkter
• Truckkörning vid behov

Vi söker dig som
• Har tidigare erfarenhet av lager- och logistikarbete
• Är noggrann, ansvarstagande och arbetar strukturerat
• Trivs med ett fysiskt arbete i ett högt tempo
• Är flexibel och kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra

Om tjänsten
Placeringsort: Borås
Arbetstid: 2-skift (dag- och kvällsskift)
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse eller när behov uppstår

Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vår kandidatpool för kommande uppdrag inom lager och logistik.

Profil
Vi söker dig som trivs i en aktiv arbetsmiljö där tempo, kvalitet och noggrannhet går hand i hand. Du är ansvarstagande, arbetar strukturerat och har förmågan att hålla fokus även under intensiva perioder. Som person är du initiativtagande, samarbetsvillig och bidrar till en positiv laganda.

Erfarenhet från lager eller logistik är ett krav, men vi lägger även stor vikt vid din inställning, arbetsmoral och vilja att utvecklas.

Kvalifikationer
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Möjlighet att arbeta skift, dag- och kvällstid samt vid behov helger
• Tidigare erfarenhet av lager-, logistik- eller liknande arbete

Meriterande
• Truckkort A1–A4 samt B1–B4
• Möjlighet att börja arbeta omgående eller med kort varsel

Låter detta som rätt möjlighet för dig? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vår kandidatpool för framtida uppdrag.

Om oss

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Posti Logistics Staffing AB (org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobb/5098/annons
Prognosgatan 1 (visa karta)
504 94  BORÅS

Arbetsplats
Posti

Kontakt
Therese Henriksson
therese.henriksson@posti.com

Jobbnummer
9967447

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