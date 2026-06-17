Elevsamordnare Sjöängsskolan
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltning / Behandlingsassistentjobb / Askersund Visa alla behandlingsassistentjobb i Askersund
2026-06-17
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Välkommen till Askersund! Hos oss får du alla fördelarna med att arbeta i en liten kommun. Här värdesätter vi skapandet av nära relationer, modet att påverka och det engagemang som genomsyrar vårt arbete. Vi har jobb som märks och tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens barnomsorg och utbildningsverksamhet från förskola och fritids till förskoleklass, grundskola, anpassad skola. Vår vision är att Askersunds kommun skall erbjuda varje barn och ungdom en förskola och skola som gör att framtiden är till för alla. En framtid fylld av möjligheter. Alla elever ska också minnas sin skoltid som trygg, rolig och lärorik. Utbildningsförvaltningens olika verksamheter har ett tydligt gemensamt fokus på alla barn och elevers förutsättningar för fullföljda studier.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Som elevsamordnare på Sjöängsskolan arbetar du med att stärka skolans elevsociala arbete med fokus på att främja närvaron för alla våra elever.
I rollen kommer du att vägleda, stötta och hantera konflikter. Du kommer att leda samtal med vårdnadshavare, lärare och elev. Du arbetar nära socialtjänsten vilket kan innebära styrda aktiviteter med elever, vårdnadshavare och även inkludera hembesök. Du rör dig bland eleverna och skapar trygghet genom goda relationer. Du samarbetar med skolans övriga personal för att eleverna ska må bra i skolan och utvecklas så långt de kan mot läroplanens mål, både värdegrundsmål och kunskapsmål.
Du medverkar till att skapa de bästa förutsättningarna för våra elevers lärande och att de ska lyckas i skolan och vara där och på lektion.
Du driver arbetet med skolans värdegrund , åtgärder mot kränkningar och antisocialt beteende. Detta är ett led i att förstärka skolans arbete med trygghet och studiero. Du skapar förutsättningar för delaktighet bland elever och personal i arbetet. Ditt uppdrag, som är behovsanpassat, kommer att utformas ihop med rektor.Kvalifikationer
Du ska ha en akademisk examen som lärare, socionom, beteendevetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
Du har erfarenhet av att jobba i skola. Om du har erfarenhet av att jobba med motiverande samtal, lösningsfokuserat arbete och att leda gruppverksamhet är det meriterande.
Du är en viktig vuxen för våra elever, och en lugn och trygg person med förståelse för att alla elever har olika förutsättningar och tar till sig kunskap på olika sätt. Du har också förståelse för uppdraget och vikten av att bygga relationer med elever, föräldrar och kollegor. Du visar ett stort engagemang i din roll och vill jobba tillsammans med oss för att våra ungdomar en trygg skolgång.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tjänsten kräver körkort B, där tillgång till egen bil är önskvärt.
Tjänsten kommer att tillsättas om erforderliga beslut fattas.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, upphör: 2027-06-30 .
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Det som gör Askersunds kommun ännu mer speciell är dess invånare! 11 500 starka individer som kallar denna plats sitt hem, och vi är stolta över att vara deras gemenskap. Vi är något över 1 000 medarbetare som arbetar tillsammans för att se till att vår kommun fortsätter att blomstra.
Vi välkomnar och värdesätter olikheter och ser till att vår arbetsplats är öppen för alla. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag. Kom och bli en del av vår gemenskap och låt oss tillsammans fortsätta att bygga en plats vi är stolta över att kalla hemma med lust, mod och engagemang.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
Observera att vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330228". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Askersunds Kommun
(org.nr 212000-1983)
Box 22 (visa karta
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696 21 ASKERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltning Kontakt
Biträdande rektor, Sjöängsskolan
Åsa Johansson asa.b.johansson@askersund.se 0583-81301 Jobbnummer
9967455