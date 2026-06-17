UI-fokuserad UX Designer till internationellt produktbolag!
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Lund Visa alla datajobb i Lund
2026-06-17
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Bli en nyckelspelare i utvecklingen av en banbrytande mjukvaruprodukt. Här får du förena design i världsklass med teknisk komplexitet i ett internationellt team där samarbete och innovation står i centrum för nästa generations lösningar.Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
Vår kund står inför en spännande fas där en helt ny mjukvaruprodukt går från MVP till pilotlansering samtidigt som nästa generations funktioner redan utvecklas.
Som UX Designer får du en central roll i produktens fortsatta utveckling. Du arbetar nära en erfaren UX Lead, produktägare, utvecklare och projektledare för att vidareutveckla befintliga koncept och skapa nya funktioner som omsätts till färdig produkt.
Rollen är utvecklingsnära och passar dig som trivs med att omsätta idéer till genomförbara lösningar. Du kommer att arbeta nära ett erfaret designteam i Lund och samtidigt fungera som den naturliga länken mot utvecklingsteamet i Prag. Samarbete, kommunikation och relationsbyggande är avgörande för framgång i rollen, som också erbjuder ett internationellt sammanhang med regelbundna resor till Prag, cirka tre dagar var sjätte vecka beroende på projektfas.
Du erbjuds
Möjligheten att vara med och forma en helt ny mjukvaruprodukt i en spännande tillväxtfas.
En central roll i ett internationellt team med nära samarbete mellan design i Lund och utveckling i Prag.
En långsiktig möjlighet hos ett innovativt produktbolag med stort fokus på samarbete, utveckling och kunskapsdelning.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett nära samarbete med både UX-lead och utvecklare för att skapa användarvänliga och tekniskt gångbara gränssnitt för en unik mjukvaruprodukt under ständig utveckling.
Vidareutveckla befintliga koncept, wireframes och designlösningar i Figma.
Designa nya funktioner och användarflöden för framtida produktversioner.
Säkerställa att designlösningar fungerar i praktisk implementation genom tätt samarbete med utvecklare.
Agera länk mellan designorganisationen i Lund och utvecklingsteamet i Prag.
Driva designarbetet framåt självständigt inom internationella projektfaser.
Bygga och underhålla starka arbetsrelationer mellan olika discipliner och team.
Vi söker dig som
Eftergymnasial utbildning inom interaktionsdesign, digital design eller motsvarande teknisk inriktning
Erfarenhet av UI-design för digitala produkter
Goda kunskaper i Figma
Erfarenhet av designsystem eller komponentbaserad design
Mycket goda kunskaper i svenska & engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av tekniktunga produkter eller B2B-lösningar
Erfarenhet av att arbeta nära utvecklingsteam i digital produktutveckling
Erfarenhet av att arbeta i agila utvecklingsteam
Grundläggande förståelse för HTML/CSS
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Målmedveten
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PF5RBY". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Östergatan 18 (visa karta
)
211 25 MALMÖ Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9967444