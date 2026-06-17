Specialistläkare psykiatri - kvalificerade uppdrag i Sverige
Agito Sverige AB / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2026-06-17
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eller i hela Sverige
Agito erbjuder noggrant utvalda uppdrag inom kommun, region och privat vård.
Vi söker nu engagerade och erfarna specialistläkare i psykiatri för konsultuppdrag hos våra uppdragsgivare i Sverige. Hos oss får du möjlighet att kombinera ett meningsfullt arbete med flexibilitet och attraktiva villkor.
Kvalificerade uppdrag inom din specialitet
Tydliga ramar och förväntningar
Fokus på kvalitet, kontinuitet och arbetsmiljö
Vi erbjuder uppdrag inom bland annat:
Vuxenpsykiatri
BUP (Barn- och ungdomspsykiatri)
Öppenvård och slutenvård
Psykiatriska mottagningar och specialistkliniker
Jour- och beredskapsuppdrag
Uppdragen varierar i längd och omfattning och anpassas efter dina önskemål och din tillgänglighet.Publiceringsdatum2026-06-17Profil
Är legitimerad läkare med specialistkompetens i psykiatri.
Har god klinisk erfarenhet och ett patientcentrerat arbetssätt.
Är självständig, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig ersättning och förmånliga villkor. ✔ Flexibilitet – välj själv när och var du vill arbeta. ✔ Personlig kontakt med en dedikerad konsultchef genom hela uppdraget. ✔ Hjälp med resor och boende vid behov. ✔ Möjlighet till både kortare och längre uppdrag över hela Sverige.
Varför välja oss?
Vi värdesätter långsiktiga samarbeten och arbetar nära våra konsulter för att hitta uppdrag som passar både professionellt och privat. Med hög tillgänglighet, personlig service och ett stort nätverk inom hälso- och sjukvården hjälper vi dig att skapa en flexibel och utvecklande karriär.
Är du redo för nästa steg?
Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal eller skicka in din ansökan redan idag. Vi berättar gärna mer om våra aktuella uppdrag och hur vi kan hjälpa dig att hitta rätt.
Din kompetens gör skillnad – bli en del av vårt konsultnätverk! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7926420-2057015". Arbetsgivare Agito Sverige AB
(org.nr 556745-7121), https://agitosverige.teamtailor.com
Drottninggatan 61 (visa karta
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111 21 STOCKHOLM Jobbnummer
9967450