Specialistläkare psykiatri - kvalificerade uppdrag i Sverige

Agito Sverige AB / Läkarjobb / Stockholm
2026-06-17


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Agito erbjuder noggrant utvalda uppdrag inom kommun, region och privat vård.
Vi söker nu engagerade och erfarna specialistläkare i psykiatri för konsultuppdrag hos våra uppdragsgivare i Sverige. Hos oss får du möjlighet att kombinera ett meningsfullt arbete med flexibilitet och attraktiva villkor.

Kvalificerade uppdrag inom din specialitet

Tydliga ramar och förväntningar

Fokus på kvalitet, kontinuitet och arbetsmiljö

Vi erbjuder uppdrag inom bland annat:
Vuxenpsykiatri

BUP (Barn- och ungdomspsykiatri)

Öppenvård och slutenvård

Psykiatriska mottagningar och specialistkliniker

Jour- och beredskapsuppdrag

Uppdragen varierar i längd och omfattning och anpassas efter dina önskemål och din tillgänglighet.

Publiceringsdatum
2026-06-17

Profil
Är legitimerad läkare med specialistkompetens i psykiatri.

Har god klinisk erfarenhet och ett patientcentrerat arbetssätt.

Är självständig, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga.

Behärskar svenska i tal och skrift.

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig ersättning och förmånliga villkor. ✔ Flexibilitet – välj själv när och var du vill arbeta. ✔ Personlig kontakt med en dedikerad konsultchef genom hela uppdraget. ✔ Hjälp med resor och boende vid behov. ✔ Möjlighet till både kortare och längre uppdrag över hela Sverige.
Varför välja oss?
Vi värdesätter långsiktiga samarbeten och arbetar nära våra konsulter för att hitta uppdrag som passar både professionellt och privat. Med hög tillgänglighet, personlig service och ett stort nätverk inom hälso- och sjukvården hjälper vi dig att skapa en flexibel och utvecklande karriär.
Är du redo för nästa steg?
Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal eller skicka in din ansökan redan idag. Vi berättar gärna mer om våra aktuella uppdrag och hur vi kan hjälpa dig att hitta rätt.
Din kompetens gör skillnad – bli en del av vårt konsultnätverk!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7926420-2057015".

Arbetsgivare
Agito Sverige AB (org.nr 556745-7121), https://agitosverige.teamtailor.com
Drottninggatan 61 (visa karta)
111 21  STOCKHOLM

Jobbnummer
9967450

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