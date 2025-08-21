Montagechef
För kunds räkning söker vi en Montagechef till bolag med miljardomsättning. Just denna enhet är mindre, men utvecklingsmöjligheterna stora. Bolaget utvecklar, tillverkar och levererar utrustning till metallindustrin. På denna site finns konstruktions-, automations-, försäljnings-, service- och tillverkningsavdelningar. Ditt område blir inom produktion inklusive underhåll. Detta är en direktrekrytering och du blir direktanställd av vår kund i Karlstads-trakten.Arbetsuppgifter
Ditt största verksamhetsområde är monteringen och där kommer du att arbeta med allt från rekrytering av kollektivanställda till att sy ihop komplicerade montage på andra sidan jordklotet. Du har möjlighet att få utbildningar och internationella kontakter. Resor blir ovanliga för din egen del, men dina underställda montörer kommer att resa i hela världen. Varje gång ett nytt projekt dragits i gång tar du in ytterligare ett trettiotal montörer från väl inarbetade leverantörer. Oftast handlar det om samma personer som på tidigare projekt. Du kommer även rekrytera montörer på fältet och då handlar det om firmor i hela världen. En stor del av ditt ansvar innebär att se till att du vet var material finns, att du har full koll på ritningar och montageprocessen, så att du kan hjälpa dina montörer när de har kört fast samt att du planerar montaget ute hos kund, följer upp FAT- och SAT-tester. Du ansvarar även för att attestera tider, kommunicera med ledningen och delta i interna möten m.m.Profil
Vi söker en strukturerad, trygg och ansvarsfull person till den här posten. Du skall ha erfarenhet av att leda stora montagearbeten och egen erfarenhet som montör, montageledare, arbetsledare, resemontör, underhållsmekaniker, underhållschef, FU-ledare eller liknande. Din förmåga att läsa och tolka ritningar skall vara på hög nivå och du skall ha erfarenhet av att på ett pedagogiskt sätt förmedla dessa till underställd personal samtidigt som du själv förutser eventuella problem och initierar åtgärder.
Lämplig utbildning är yrkesskola med inriktning drift- och underhåll. Utöver ritningsläsning behöver du vara kunnig inom arbetsmiljö, säkerhet, hälsa och kvalitet. Vi söker dig som är organisatorisk och strukturerad samt bekväm med att leda andra. Du har koll på saker och ting, är beslutsfähig, kan delegera, har gott självförtroende och kan hålla huvudet kallt i krissituationer. Du är bekväm i projektmöten med kund, där du med integritet bevakar företagets intressen. Du kommunicerar med fokus på tydlighet, är prestigelös och bra på att skapa harmoni i gruppen. Du är bekväm med att vara operativ i monteringsarbetet och en god relationsbyggare. När ett projekt är över utvärderar du och analyserar samt drar lärdomar inför kommande montagejobb, vilket kräver god logisk slutledningsförmåga. Meriterande med truck- och traverskort, heta arbeten certifikat, SSG och att kunna administrera SSG.
Känner du igen dig och är lite intresserad att veta mer? Skicka då in en anmälan, så bokar vi in ett förutsättningslöst möte där vi samtalar om tjänsten. Din ansökan behandlas med största diskretion. Planerat tillträde blir ca augusti 2025. Vid intresse bokar vi ett möte så du får komma och se anläggningen och ställa initierade frågor direkt till blivande chef. PS: Tipsa gärna en vän eller kollega om tjänsten, ifall den inte skulle tilltala dig!
Om Industrisupport
IndustriSupport är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med över 25 års erfarenhet av att skapa framgångsrika samarbeten mellan företag och kompetenta medarbetare. Vi är specialiserade på rekrytering och bemanning inom en rad olika yrkesområden, och erbjuder långa kontrakt både på kollektiv- och tjänstemannasidan.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom att arbeta på olika arbetsplatser, lära dig nya arbetsuppgifter och bygga ditt eget nätverk av värdefulla kontakter - allt inom tryggheten av en stabil anställning. Vi tror på att personalen är företagets viktigaste tillgång och arbetar aktivt för att skapa en attraktiv arbetsmiljö där varje individ kan växa och trivas.
Vi erbjuder förmåner som kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag. Genom att satsa på din personliga utveckling i arbetslivet strävar vi efter att vara en arbetsgivare som du kan lita på och trivas med under lång tid.
Vår framgång bygger på långsiktiga och starka relationer - både med våra medarbetare och våra kunder. Vår personal utmärker sig genom sin omfattande kunskap, sitt starka engagemang och sin genuina vilja att skapa framgång - för dig som kandidat och för de företag vi samarbetar med.
Läs mer om oss på www.industrisupport.com Ersättning
