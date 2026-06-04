Vi söker nu en verktygsmakare / snickare för tillverkning av gjutformar
Pyrotek Scandinavia Aktiebolag / Verktygsmakarjobb / Dals-Ed Visa alla verktygsmakarjobb i Dals-Ed
2026-06-04
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PYROTEK SCANDINAVIA AB är ett dotterbolag till Pyrotek – Inc med huvudkontor i USA. Vi tillverkar och marknadsför förbrukningmaterial, eldfasta gjutna produkter och maskinella utrustningar till främst aluminiumindustrin i Skandinavien.
Enheten i Ed har drygt 40 anställda och är beläget i Hökedalen utanför Ed i Dalsland. Vi söker nu en verktygsmakare för tillverkning och upparbetning av både nya och befintliga gjutformar till vår produktion. För ytterligare information över företaget, se www.pyrotek.com/
Ansvarsområde och dina egenskaper.
Dina arbetsuppgifter blir i huvudsak att underhålla/modifiera och nyproducera gjutformar till vår produktion. Gjutformarna tillverkas i huvudsak av pvc, metall, frigolit & av 3D-printade delar. I rollen som verktygsmakare ingår att kunna läsa och tolka ritningar samt att vara uppfinningsrik och noggrann.
Utbildning och erfarenhet
Verkstadsmekaniker / finsnickare är exempel på lämpliga ubildningar.
Kunskap i ritningslära och svenska är ett krav.
Erfarenhet från verktygstillverkning / stycktillverkning inom industri är meriterande.
Truckkort samt utbildning i säkra lyft är meriterande
Du ska vara flexibel och självgående som person
Kontakt person:
Produktionschef, David Molin, Telefon 0534 – 62000.
Skriftlig ansökan innehållande CV & personligt brev skickas till hänvisad mail.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Att: David MolinDavmol@pyrotek.com
Pyrotek Scandinavia AB,
PO box 53
668 21 Ed Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: davmol@pyrotek.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan verktygsmakare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pyrotek Scandinavia Aktiebolag
(org.nr 556059-2387), https://www.pyrotek.com
Hökedalen (visa karta
)
668 92 ED Kontakt
Produktionschef
David Molin davmol@pyrotek.com 053462013 Jobbnummer
9948782