Handläggare med inriktning mot granskning
Region Jämtland Härjedalen, Hållbar tillväxt / Administratörsjobb / Östersund Visa alla administratörsjobb i Östersund
2026-06-04
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Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen – en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
På vår arbetsplats samverkar vi för att skapa en nytänkande och hållbar region att leva, verka och utvecklas i. Vår enhet hanterar statliga medel för regionalt utvecklingsarbete – ett viktigt "verktyg" för att skapa ett konkurrenskraftigt näringsliv och nå de mål och långsiktiga prioriteringar som finns för vår regions framtid.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med granskning, utbetalning och uppföljning av beviljad finansiering med fokus på projektstöd. Stödet betalas ut allteftersom det kommer in ansökningar om utbetalning. Då granskar du det ekonomiska underlaget och din roll är att säkerställa att pengarna har använts till rätt saker och på rätt sätt. Du jobbar i ärendehanteringssystemet Nyps. I rollen ingår även ansvar för dokumenthantering och diarieföring samt uppgifter kopplat till uppföljning av hur medlen används.
Du samarbetar med dina kollegor som varit ansvariga för handläggning av ärendet inför finansieringsbeslutet. I arbetet har du daglig kontakt via mejl, samtal eller besök med aktörer runt om i regionen. Du behöver också proaktivt jobba för att de aktörer som har beviljats stöd skickar in ansökningar om utbetalning enligt plan. Självklart deltar du även aktivt i verksamhetsutveckling och förbättringsarbete och bidrar till ett effektivt och rättssäkert arbetssätt.Kvalifikationer
Akademisk utbildning med inriktning mot företagsekonomi är meriterande. Du måste ha god förmåga att läsa och förstå ekonomisk bokföring och redovisning. Goda kunskaper i svenska och grundläggande digital kompetens behövs också för att klara jobbet. Du ska klara att tillämpa gällande förordningar, regler och riktlinjer på att ett rättssäkert, likvärdigt och samtidigt trevligt och hjälpsamt sätt.
För att trivas och kunna bidra i arbetet bör du visa intresse för att främja hållbar regional utveckling. Det är bra om du har förståelse för arbetet i en politiskt styrd organisation och vi ser gärna sökande med tidigare erfarenhet av att arbeta som gransknings- eller projektekonom. I arbetet behöver du vara strukturerad och kunna sortera i stora mängder information. I dina arbetsuppgifter ingår det att lämna både positiva och negativa besked kring utbetalningen. Därför är det av vikt att du kan kommunicera på ett konstruktivt, tydligt och trevligt sätt. Vi ser gärna att du i tidigare yrkesroll har arbetat i ärendehanteringssystemet Nyps eller motsvarande. Sist men inte minst söker vi en trevlig kollega med hög social kompetens och samarbetsförmåga och kommer även lägga vikt vid det i urvalet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Anställningen kan komma att förlängas.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/172/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Kyrkgatan 12 (visa karta
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831 31 ÖSTERSUND Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Hållbar tillväxt Kontakt
Handläggare
Ville Welin Vision ville.welin@regionjh.se +46703042219 Jobbnummer
9948764