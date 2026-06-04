Sjuksköterska Björnö
Humana AB / Sjuksköterskejobb / Norrtälje Visa alla sjuksköterskejobb i Norrtälje
2026-06-04
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Norrtälje
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka tjänsten som sjuksköterska till Björnö. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision – Alla har rätt till ett bra liv.
Om oss Hos oss på Björnö kommer du att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, där varje persons individuella önskemål och behov står i fokus. Du kommer att bidra till en meningsfull vardag som präglas av god omsorg. Du, tillsammans med dina kollegor, är en viktig del för en trygg och meningsfull tillvaro för våra seniorer. Hos oss på Humana Björnö får du chansen att arbeta i en engagerad och glädjefylld arbetsmiljö där du dagligen gör stor skillnad i andra människors liv.
Arbetsbeskrivning Som sjuksköterska på Humana Björnö kommer du bland annat ansvara för att omvårdnadsåtgärder planeras, genomförs, följs upp och utvärderas. Du är även en viktig del i verksamhetens och dina medarbetares kompetensutveckling då du vid behov även utbildar och handleder omvårdnadspersonalen.
Exempel på arbetsuppgifter
Utföra självständiga bedömningar, medicinska behandlingar och omvårdnadsinsatser
Hantera och följa upp dokumentation och avvikelser
Vara med vid inflyttning av nya kunder och ansvara för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter
Handledning och kompetensutveckling av omsorgspersonalen
Om anställningen
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Vi bemannar med egna sjuksköterskor dagtid måndag till söndag och man arbetar var tredje helg. Tjänstgöringsgrad 100%.
Lön: Lönen sker enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vad får du?
Möjligheten att dagligen ge god vård och omsorg till de äldre, samt skapa en meningsfull och trygg tillvaro för varje individ
En chans att utveckla din kompetens och erfarenhet inom vård och omsorg
En möjlighet att vara en del av ett företag som värdesätter glädje, ansvar och engagemang
Vem är du?
För denna tjänst så krävs det att du är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet från äldreomsorg. Som person är du prestigelös, lösningsorienterad, organiserad och ansvarsfull. Du har ett positivt synsätt och trivs med att arbeta i en snabbrörlig och dynamisk miljö. För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har lätt för att skapa relationer och har god samarbetsförmåga.
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Har kunskap att dokumentera i journalsystem (ICF)
Besitter goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorg eller hemtjänst
Erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom
Erfarenhet av verksamhet som drivs i privat regi
Erfarenhet av dokumentationsarbete
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter Verksamhetschef Ann-Kristin Ahim 0730693018ann-kristin.ahim@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7854574-2037114". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
Warfvinges väg 39 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9948757