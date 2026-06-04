CE-chaufför extrajobb Stockholm

Sundsvalls Expressbyrå Aktiebolag / Fordonsförarjobb / Stockholm
2026-06-04


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Välkommen att söka tjänsten som CE-chaufför till vår avdelning i Stockholm.
Sundsvalls Expressbyrå har verkat i transportbranschen i över 115 år. Företaget präglas av en familjär atmosfär där vi hela tiden har stort fokus på arbetsmiljö och trivsel.
Vi har huvudkontor i Sundsvall med filialer i Stockholm (Älvsjö) och Göteborg (Alingsås). Vi har även mindre depåer på andra orter.

Till den här tjänsten söker vi en noggrann, engagerad och flexibel CE-chaufför. Arbetstider kan variera, oftast är arbetspassen lagt på kväll/natt/fm. Här kan vi erbjuda antingen heltid under sommaren eller om man endast är sugna på att jobba extra så kan vi erbjuda det!
I Stockholm utgår turerna från Älvsjö, Veddesta eller Rosersberg.

Krav för tjänsten är: CE, YKB samt digitalt förarkort.
ADR är meriterande!

Lön enligt kollektivavtal.

Märk gärna ansökan med Stockholm.

Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
E-post: jobb.stockholm@sundsvalls-express.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sundsvalls Expressbyrå Aktiebolag (org.nr 556236-8729)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Sundsvalls Expressbyrå - Stockholm

Jobbnummer
9948752

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