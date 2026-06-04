Lärare i franska till Båtsmansskolan, 50- 60 % tillsvidare
Härryda kommun / Grundskollärarjobb / Härryda Visa alla grundskollärarjobb i Härryda
2026-06-04
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Din arbetsplats
Välkommen till Härryda, en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. På skolan är du en del av ett arbetslag i en årskurs, men undervisar i samtliga årskurser. Allt i ett nära samarbete med elever och all personal på skolan.
Båtsmansskolan är en grundskola med ca 190 elever i åk 7-9, samt en kommungemensam SU-grupp. På skolan råder en stark vi-känsla där alla vuxna är lika viktiga för att eleverna ska lyckas. Skolan har stort fokus på delaktighet och att hitta framgångsfaktorer för elevernas lärande. Det är en skola med motiverade elever och där vi arbetar med stort fokus på relationer. Skolan arbetar delvis ämnesövergripande och med ett flertal temainriktningar varje läsår.
Ditt uppdrag
Vi söker en lärare som ska undervisa i franska, men det finns även möjlighet till teknikundervisning. Tjänsten är tillsvidare 50 till 60 %. Du kommer förutom att undervisa språkvalet i åk 7-9, även ha språkvalet för åk 6 som kommer till Båtsmansskolan för sin undervisning. Du kommer att arbeta tillsammans med kollegorna i ett arbetslag.
Lärarna arbetar i tre arbetslag årsvis, där du har tillhörighet med lärarna i åk 9. För att skapa trygghet och samverkan består klasserna av cirka 20 elever. I arbetslaget arbetar vi tätt tillsammans och nära eleverna.
Det här krävs för tjänsten
Du är utbildad Fransk-lärare
• är behörig för undervisning i franska på grundskolan
• har god förmåga att samarbeta
• är flexibel och kan inspirera och engagera elever
• är uppdragsmedveten och arbetar målinriktat
• använder digitala verktyg som en naturlig del i det pedagogiska arbetet
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som lärare. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas. Utdrag ur misstankeregistret kan även bli aktuellt utifrån tjänst.
Vad vi erbjuder dig
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig.
Övrig information
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.
I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330184". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Härryda Kommun
(org.nr 212000-1264)
Skolvägen 1 (visa karta
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435 80 MÖLNLYCKE Arbetsplats
Härryda kommun Kontakt
Rektor
Niclas Lindberg niclas.lindberg@harryda.se 031-724 82 00 Jobbnummer
9948765