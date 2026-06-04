Smed - service
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2026-06-04
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Är du smed och trivs med varierande serviceuppdrag ute hos kund? Gillar du att lösa problem praktiskt och arbeta med frihet under ansvar? Då kan detta vara möjligheten för dig!
Skalio söker en smed med inriktning service till verksamheten i Stockholm, ansök här!
I rollen som smed inom service hos Skalio arbetar du ute hos kunder med reparation, justering och anpassning av dörrar och skalskyddslösningar. Arbetet är omväxlande och kräver både teknisk kompetens och kreativ problemlösning. Arbetsområdet kommer huvudsakligen att vara i Stockholm med omnejd.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utföra serviceuppdrag och reparationer hos kund
Rikta dörrar samt svetsa gångjärn och brytskydd
Hjälpa till vid montering av dörrpartier
Arbeta lösningsorienterat i varierande uppdrag
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Erfarenhet som smed
Förståelse för mekanik och konstruktion
B-körkort och goda kunskaper i svenska
Vi söker dig som är självgående, lösningsorienterad och trivs med praktiskt arbete. Du har en god problemlösningsförmåga och uppskattar ett arbete där ingen dag är den andra lik. Du är en person som uppskattar samarbete och som aktivt bidrar till en positiv arbetsplats där god stämning, respekt och laganda är en naturlig del av vardagen
Skalio erbjuder dig:
En roll i ett växande och stabilt bolag
Stor frihet under ansvar
Tillgång till modern verkstad och utrustning
Möjlighet till utbildning och utveckling
Låter detta intressant? Då vill vi gärna höra mer om dig – ansök redan idag!
Skalio samarbetar med rekryteringsföretaget Jobway i denna process. Vi behandlar ansökningar löpande och din ansökan sker konfidentiellt. Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult David Nyrén via e-post: david.nyren@jobway.se
.
Om Skalio:
Skalio är specialister på skalskydd och levererar lösningar inom lås, beslag, passersystem, dörrautomatik och dörrpartier. Med projektering, installation och service skapar de säkra och hållbara lösningar för företag, fastighetsägare och offentliga verksamheter. Från moderna lokaler i Häggvik driver företaget en expansiv tillväxtresa med målet att samla hela verksamheten under ett och samma tak. Genom att bygga upp bred kompetens och kapacitet in-house skapas förutsättningar för hög kvalitet, flexibilitet och nära samarbete. Företaget kännetecknas av en platt organisation, korta beslutsvägar och en entreprenöriell miljö där idéer snabbt kan omsättas i handling.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Kuskvägen 6 (visa karta
)
191 62 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jobway rekryterar till Skalio Kontakt
Rekryteringskonsult
David Nyrén david.nyren@jobway.se +46702905116 Jobbnummer
9948771