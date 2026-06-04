Smed - verkstad
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2026-06-04
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Vill du arbeta i en modern verkstad med stor variation? Trivs du i en roll där du får arbeta praktiskt och utvecklas tekniskt? Då kan detta vara möjligheten för dig!
Skalio söker en smed med inriktning verkstad till verksamheten i Stockholm, ansök här!
I rollen som smed hos Skalio arbetar du med tillverkning och bearbetning av produkter inom skalskydd. Du blir en viktig del av verksamheten där kvalitet, teknik och noggrannhet står i fokus. Du får tillgång till en egen verkstad med goda möjligheter att utveckla verksamheten och sätta din egen prägel på arbetssätt, struktur och utförande. Arbetsområdet kommer huvudsakligen att vara i Stockholm med omnejd, med placering i Häggvik.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Tillverkning i verkstaden
Läsa och arbeta utifrån tekniska ritningar
Säkerställa kvalitet i produktionen
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Erfarenhet som smed eller från tillverkande industri
Förmåga att läsa och förstå ritningar
God teknisk förståelse
Svenska i tal
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har ett stort tekniskt intresse. Du trivs med att arbeta praktiskt, är lösningsorienterad och vill utvecklas tillsammans med företaget. Du är en person som uppskattar samarbete och som aktivt bidrar till en positiv arbetsplats där god stämning, respekt och laganda är en naturlig del av vardagen
Skalio erbjuder dig:
En växande organisation med stora framtidsmöjligheter
Moderna lokaler och egen verkstad med avancerad utrustning
Stor frihet under ansvar i en platt organisation
En trivsam arbetsmiljö med engagerade kollegor och sociala aktiviteter
Låter detta intressant? Då vill vi gärna höra mer om dig – ansök redan idag!
Skalio samarbetar med rekryteringsföretaget Jobway i denna process. Vi behandlar ansökningar löpande och din ansökan kommer att hanteras konfidentiellt. Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult David Nyrén via e-post: david.nyren@jobway.se
.
Om Skalio:
Skalio är specialister på skalskydd och levererar lösningar inom lås, beslag, passersystem, dörrautomatik och dörrpartier. Med projektering, installation och service skapar de säkra och hållbara lösningar för företag, fastighetsägare och offentliga verksamheter. Från moderna lokaler i Häggvik driver företaget en expansiv tillväxtresa med målet att samla hela verksamheten under ett och samma tak. Genom att bygga upp bred kompetens och kapacitet in-house skapas förutsättningar för hög kvalitet, flexibilitet och nära samarbete. Företaget kännetecknas av en platt organisation, korta beslutsvägar och en entreprenöriell miljö där idéer snabbt kan omsättas i handling.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Kuskvägen 6 (visa karta
)
191 62 SOLLENTUNA Arbetsplats
Jobway rekryterar till Skalio Kontakt
Rekryteringskonsult
David Nyrén david.nyren@jobway.se +46702905116 Jobbnummer
9948778