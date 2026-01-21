Molnet söker fler personliga assistenter
2026-01-21
Molnet Personlig assistans är en assistansanordnare för personer som är berättigad till personlig assistans enligt LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. Vår verksamhet kännetecknas av flexibla lösningar med hög kvalitet, tillgänglighet och stort engagemang för både kunder och assistenter.
Vi söker nu engagerade och pålitliga timvikarier till våra kunder med personlig assistans.
Som personlig assistent arbetar du i kundens hem och närmiljö med att ge stöd i vardagen. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på kundens behov men handlar ofta om att bistå med personlig omvårdnad, kommunikation, förflyttningar, aktiviteter och hushållssysslor. Du arbetar i nära samarbete med kunden och är en viktig del av deras liv och självständighet.
Du bör vara en person som är lyhörd, positiv, empatisk, trygg och lugn samt har ett stort engagemang för yrket som personlig assistent. Att kunna vara flexibel och tillgänglig ses som mycket positivt.
Viktigt att du förstår vikten av att vara professionell i din yrkesroll. Du bör även vara ansvarsfull, kunna arbeta självständigt och lösa uppgifter på egen hand i samråd med kunden.
Vi erbjuder:
• Ett varierande och meningsfullt arbete
• Introduktion och stöd från erfarna kollegor
• Kollektivavtalade villkor och lön enligt överenskommelse
• Möjlighet till fortsatt arbete
Tjänsterna varierar i omfattning och arbetstiderna är förlagda till dag, kväll, natt och helg beroende på kundens behov. Både heltid, deltid och timanställningar förekommer.
Vi kommer att lägga stor vikt på personlig lämplighet vid rekrytering. Tidigare erfarenhet är inget krav.
Intervjuer sker fortlöpande.
Om du känner att du stämmer in på beskrivningen ovan så tveka inte på att skicka mail med CV och personligt brev till Molnet Personlig Assistans. Vi ser fram emot att höra från dig!
Omfattning: Heltid, deltid och timanställning
Tillträde: Omgående
Kollektivavtal: Fremia
Lön: individuell enligt överenskommelse
Anställningsvillkor: Tillsvidare, deltid, timanställning
Arbetsplatsen: Härnösand Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: simon@molnetassistans.se Arbetsgivare Molnet Personlig Assistans AB
(org.nr 556909-8881) Jobbnummer
9697807