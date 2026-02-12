Modulreparatör till Adapteo
Academic Work Sweden AB / Möbelsnickarjobb / Uppsala Visa alla möbelsnickarjobb i Uppsala
2026-02-12
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Enköping
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Det här är chansen för dig som vill jobba praktiskt med bygg- och modulproduktion, vara med på en spännande tillväxtresa och utvecklas i en roll där varje dag är varierad och lärorik. Vi söker dig som vill vara en del av Adapteos team där din insats gör skillnad, i produktionen, för miljön och i samhället. Hos Adapteo blir du del av en sammansvetsad och prestigelös grupp där de hjälps åt och har kul tillsammans. Vi ser fram emot din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Adapteo är Nordens ledande leverantör av flexibla, modulära och hållbara bygglösningar, från kontor och skolor till bostäder och vårdlokaler. Företaget bygger anpassningsbara byggnader som kan skalas upp, skalas ner, flyttas eller återanvändas. Adapteo använder en cirkulär affärsmodell där modulernas livstid förlängs, resurser används effektivt och klimatavtrycket minimeras, med fokus på återbruk, resurseffektivitet och fossilfria transporter.
Adapteo bygger just nu en ny och toppmodern anläggning i Uppsala, en satsning som samlar verkstad, lager, kontor och showroom under ett och samma tak och som blir en viktig del i företagets framtida produktion och tillväxt. Som modulreparatör hos Adapteo får du en unik roll där du är med och bygger, reparerar och förbättrar modulära lösningar från start till färdig produkt. Du börjar med en ordentlig upplärning och startar på rivning, där du kör in moduler, river bort det som ska tas bort och förbereder dem för produktion. Beroende på projekt, erfarenhet och dina styrkor får du sedan möjlighet att specialisera dig mot en station eller ett arbetsområde, till exempel kittning, måleri, golvläggning, installation av avlopp och element, tak- och panelarbeten och färdigställande inför transport. På så sätt lär du dig steg för steg och får växa in i den del av produktionen som passar dig bäst.
En vanlig dag börjar med att teamet samlas och går igenom dagens plan tillsammans med kollegor och arbetsledare. Under dagen samarbetar du nära dina kollegor, lär dig nya moment, delar idéer och bidrar till förbättringar i arbetsflödet. Rollen är praktisk, varierad och utvecklande, du bygger kontinuerligt din kompetens och tar ansvar. Arbetet sker initialt på Adapteos hub i Enköping, men på sikt flyttas allt till den nya toppmoderna anläggningen i Uppsala, där du får vara med på en spännande tillväxtresa.
Det här är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos Adapteo. Uppdraget kommer att vara på heltid och är långsiktigt. Det finns mycket goda chanser till överrekrytering, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Du erbjuds
• En praktisk och varierad roll där ingen dag är den andra lik, du lär dig hela processen från rivning till färdig modul
• Möjlighet att specialisera dig och växa inom det område som passar dina styrkor och intressen
• Vara en del av ett företag i stark tillväxt och en spännande expansionsresa, med en helt ny toppmodern hub som byggs i Uppsala
• Ett tight och prestigelöst team med stark gemenskap, där alla hjälps åt och där arbetsglädje är en självklar del av vardagen
• Chansen att komma med idéer och förbättringsförslag och verkligen påverka arbetsflöden och processer
• På sikt, en arbetsplats med moderna lokaler, gym, promenadspår, takterass och härliga gemensamma utrymmen
• Långsiktiga möjligheter att utvecklas och ta mer ansvar över tid
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
• Delta i rivning och förberedelse av moduler inför produktion, köra in moduler, ta bort det som ska tas bort och förbereda för nästa steg
• Arbeta med olika moment i produktionen, till exempel:
• Kittning och förberedelse av material för produktionsstationer
• Snickeriarbeten
• Måleri och tapetsering
• Mattläggning
• Installation av ventilation
• VVS-arbeten
• Takarbeten utvändigt
• Färdigställande och förberedelse inför transport
• Följa fastställda instruktioner och säkerhetsrutiner för att säkerställa kvalitet och effektivitet i arbetet samt upprätthålla en säker arbetsmiljö
• Rapportera framsteg och eventuella avvikelser till supervisor
• Samarbeta med kollegor och bidra med idéer för förbättring av arbetsflöden och processer
• Vara delaktig i upplärning av nya medarbetare när teamet växer, tillsammans med supervisor och hubchef
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av praktiskt arbete inom bygg, hantverk eller liknande, till exempel målning, snickeri, VVS, ventilation, mattläggning, takarbete eller annat praktiskt arbete vi bedömer som relevant
• Trivs med fysiskt, praktiskt arbete och uppskattar variation i vardagen
• Har behörighet 3A för lift/mobila plattformar (1 dags utbildning kan erbjudas)
• Är mycket bekväm med svenska då det krävs för att kunna utföra arbetet
Det är meriterande, men inget krav, om du har
• Tidigare erfarenhet av modulproduktion eller liknande arbetsuppgifter
• Erfarenhet av att leda och lära upp kollegor
• God förståelse för ritningar
• Truckkort, gärna A4 & B1
Viktigast av allt, din personlighet
Du är prestigelös, lösningsorienterad och har ett starkt samarbetsfokus. Du ser förändring som en möjlighet, tar ansvar och drivs av att se resultat. Vidare är du flexibel och initiativrik, med viljan att bidra och utvecklas tillsammans med teamet.
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid, dagtid
• Placering: Enköping (initialt) och Uppsala (på sikt)
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om hur Adapteo presenterar sig på deras hemsida - HÄR! Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117407". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9737908