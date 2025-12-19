Modersmålslärare/studiehandledare i swahili
2025-12-19
I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Hallsberg har bra kommunikationer, naturnära boende, bra förskola och grundskola samt gymnasium. Hallsberg befinner sig i ett expansivt läge med nyproduktion av bostäder samt etablering av nya företag. I kommunen bor ca 16 000 invånare. Modersmålsenheten i Hallsbergs kommun söker nu modersmålslärare/studiehandledare i swahili, på 50% under vårterminen 26.
Du har din anställning vid modersmålsenheten men kommer att tjänstgöra vid en eller flera skolenheter i kommunen. Du kommer att arbeta med modersmålsundervisning och/eller studiehandledning för elever i grundskolan. Som modersmålslärare ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera modersmålsundervisning. Som studiehandledare hjälper och stöttar du elever med annat modersmål än svenska i deras dagliga skolarbete. Du samarbetar tätt med elevernas ämneslärare som är ansvariga för elevens undervisning, planering och uppföljning.Publiceringsdatum2025-12-19Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarutbildning eller motsvarande utbildning och/eller erfarenhet för att undervisa i swahili. Vi ser positivt på om du har studiehandledarutbildning. Därtill är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta som modersmålslärare och/eller studiehandledare.
Det är att krav att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt grundläggande datorkunskaper. Du kan komma att arbeta på flera av kommunens skolor och därför är även körkort och tillgång till bil ett måste.
Som person trivs du med att arbeta i en miljö som ställer höga krav på ansvarstagande, flexibilitet, handlingskraft, hög servicenivå och social kompetens.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Medarbetarskap i Hallsbergs kommun
Som medarbetare i Hallsbergs kommun förväntas du aktivt arbeta tillsammans med andra för att nå kommunens mål.
Viktiga grundpelare i medarbetarskapet i Hallsbergs kommun är att ta ansvar och bidra till helheten, vara hjälpsam och lösningsorienterad, respektera kompetens och olika perspektiv samt att ha en öppen och tydlig kommunikation.Övrig information
Anställningen är en visstidsanställning under vårterminen 26 med möjlighet till förlängning. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Sysselsättningsgrad 50%.
Hallsbergs kommun erbjuder friskvårdsbidrag samt möjlighet till förmånscykel och semesterväxling.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 260102.
Varmt välkommen med din ansökan!
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via rekryteringssystemet. Kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga.
Vi undanber oss alla kontakter av annonserings- eller rekryteringsföretag i samband med denna annons.
Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter Hallsbergs kommun, 0582-685000
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Utdraget beställs från www.polisen.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hallsbergs kommun
(org.nr 212000-1926) Kontakt
Biträdande rektor
Jenny Stenmark jenny.stenmark@edu.hallsberg.se 0582-68 53 23 Jobbnummer
9655371