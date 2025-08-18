Modersmålslärare Somaliska
2025-08-18
Var med och bygg framtiden med oss!
Nordanstigs kommun består av flera skolorter med cirka 900 elever med ett gemensamt högstadium i Bergsjö.
Bergsjö skola är en F-9 skola med ca 500 elever. Anpassade grundskolan 1-10 har också sin verksamhet i samma lokaler.
Tillsammans arbetar vi för en högre måluppfyllelse och en mer likvärdig skola. Skolverket, SPSM, Mittuniversitetet och RUC-X är några av de parter vi samarbetar med för att uppnå detta. Vi arbetar för likvärdighet och samma förutsättningar mellan skolorna, då alla elever möts upp i kommunens högstadium. Vi arbetar för bra övergångar och med en reflekterande miljö där alla får möjlighet att utvecklas och nå goda resultat.
Vi jobbar målmedvetet med att utveckla vår undervisning i samtliga verksamheter och basen i detta arbete är kollegialt lärande. Inom våra skolor jobbar vi för att laget är större än jaget. Öppenhet, respekt och ansvar är våra gemensamma värderingar.
Nu söker vi dig som vill vara med på den spännande resan att forma dagens ungdomar till framtida ansvarsfulla vuxna.Publiceringsdatum2025-08-18Om tjänsten
Vi söker dig som har pedagogisk erfarenhet och vill undervisa i Somaliska som modersmål. Tjänsten avser en visstidsanställning på deltid fram till 2025-12-30.
Meriterande
Det är meriterande om du är legitimerad lärare.Dina personliga egenskaper
Som person har du en god ledarskapsförmåga, har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap och kan anpassa din undervisning därefter. Du gör eleverna delaktiga i planeringen och kan synliggöra och vidareutveckla elevernas läroprocesser. Du reflekterar över ditt arbete på ett systematiskt sätt, både enskilt och tillsammans med dina kollegor och är mån om att skapa en trygg lärandemiljö med studiero, förtroende och respekt.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.Övrig information
Inför eventuell intervju, ta med ett aktuellt belastningsregister. Alla våra medarbetare har 2000 kr per år i friskvårdsbidrag. Inom våra verksamheter eftersträvar vi en jämn könsfördelning. Urval och intervjuer kan ske löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan till oss!
Välkommen med din ansökan!
Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar
Nordanstigs kommun ligger i norra Hälsingland nära Sveriges mittpunkt mellan Hudiksvall och Sundsvall. Kommunen sträcker sig från kusten med sandstränder och natursköna öar, till inlandets stora skogar med känsla av vildmark och möjlighet till både fiske och alpin skidåkning. Vi har prisvärda boenden både på landsbygden och i våra många små samhällen. Vårt rika kultur- och föreningsliv engagerar många av våra cirka 9500 invånare.
