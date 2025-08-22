Modersmålslärare Mongoliska
2025-08-22
Våra barn är vår framtid och tillsammans skapar vi framtidens Hjo genom att skapa de bästa förutsättningarna för deras skolgång. Vill du vara med och göra skillnad?
Vi söker en modersmålslärare i Mongoliska för att erbjuda elever som idag har en önskan om modersmålsundervisning i kommunens grundskolor. Det innebär att vi tillgodoser undervisning även i ytterskolorna.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som modersmålslärare ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera modersmålsundervisning i enlighet med Skolverkets riktlinjer och läroplanen (Lgr22). Ditt uppdrag är att stärka elevernas kunskaper i mongoliska som modersmål, samt bidra till deras tvåspråkiga utveckling och kulturella identitet. Du undervisar elever som är placerade på olika skolor inom kommunen. Undervisningen sker i huvudsak efter ordinarie skoltid och kan organiseras i smågrupper. I arbetsuppgifterna ingår även:
• Att anpassa undervisningen efter varje elevs språkliga nivå och behov.
• Att föra pedagogisk dokumentation och skriva omdömen.
• Att samarbeta med skolornas ordinarie personal och vårdnadshavare.
• Att delta vid eventuella uppföljningar eller nätverksträffar med andra modersmålslärare.
• Du arbetar självständigt men med stöd av elevhälsochef.
Vi söker dig som är flexibel och lösningsorienterad med pedagogiskinsikt och förmåga att anpassa undervisningen efter elevens nivå du behöver:
• Mycket goda kunskaper i mongoliska, motsvarande modersmålsnivå.
• Gymnasieutbildning eller motsvarande.
• Kunskap om den svenska läroplanen (Lgr22) för modersmålsundervisning.
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift (för dokumentation och kommunikation).
• Godkänd bakgrundskontroll enligt Skollagen (utdrag ur belastningsregistret krävs).
Meriterande kvalifikationer
• Påbörjad eller avslutad lärarutbildning.
• Erfarenhet av att undervisa barn i grundskolan.
• Med fördel har du körkort och möjlighet att ta dig till ytterskolor.
Att jobba hos oss är att spela en viktig roll i Hjos utveckling.
Välkommen med din ansökan.
Ansökningsprocess
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hjo kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Skulle du stöta på problem med din ansökan vänligen kontakta: ledigajobb@hjo.se
Vi kan komma att göra urval löpande och tillsätta tjänsten innan ansökningsdatum löpt ut. Alla kandidater blir kontaktade via mejl om tjänst tillsätts av annan sökande.
Vi förbehåller oss rätten att rekrytera från det här underlaget om ytterligare vakans för likvärdig tjänst uppstår inom 6 månader från sista ansökningsdatum.
Vi undanber erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med den här annonsen. Ersättning
