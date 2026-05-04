Modersmålslärare i mienkäli - fjärrundervisning
2026-05-04
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder möjligheten att arbeta som modersmålslärare med fjärrundervisning på fredagar. Det innebär att du kan arbeta var som helst ifrån i Sverige.
Undervisningen sker via Microsoft Teams och är förlagd till fredag eftermiddagar. Undervisningen bedrivs i årskursblandade elevgrupper där eleverna är kvar på sina hemskolor. Under lektionerna får de hjälp och stöd av fjärrhandledare, vilka du kommer att ha ett nära samarbete med.
Fredag förmiddag används för reglerad arbetstid såsom konferenser och kompetensutveckling där alla modersmålslärare deltar.
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp, som består av cirka 25 modersmålslärare.
Dina arbetsuppgifter består av att planera, genomföra och utvärdera din undervisning enligt läroplan och kursplan i modersmål. Du följer upp, bedömer, betygsätter och dokumenterar elevers kunskapsutveckling. Vidare ingår närvarorapportering, frånvarohantering av dina elever och kontakt med vårdnadshavare. I uppdraget kan det även ingå bedömning av ifall elev uppfyller de nationella krav som ställs för att få delta i modersmålsundervisning. Ytterligare arbetsuppgifter som kan förekomma är att ta fram material, planera för, genomföra, bedöma och betygsätta elev efter särskild prövning.
Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. En viktig del är att erbjuda bra förmåner till våra medarbetare som till exempel friskvårdsbidrag.
Vem är du?
Vi söker dig som
har mienkäli som ditt modersmål.
har en lärarlegitimation.
har dokumenterade goda kunskaper i ditt modersmål.
har god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
är van vid att använda digitala IT-program, som Microsoft Teams, Word och Outlook.
är van vid att arbeta med IT som pedagogiskt verktyg.
är väl insatt i det svenska skolsystemet och nationella styrdokument som läroplan och kursplan för modersmål för grundskolan.
har god kunskap och förståelse för läroplanens värdegrund och kunskapssyn.
Det är meriterande om du
har erfarenhet av modersmålsundervisning.
har erfarenhet av att anpassa undervisningen utifrån åldersblandade grupper och olika kunskapsnivåer
har erfarenhet av att formulera omdömen om elevers kunskapsutveckling och att sätta betyg.
har erfarenhet av att arbeta med fjärrundervisning av elever.
har erfarenhet av att använda Schoolsoft eller någon annan lärplattform.
Som person är du flexibel, strukturerad samt en positiv ledare som är utvecklande för barnen.
Som person är du flexibel, strukturerad, resultatinriktad och tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har förmågan att entusiasmera dina elever och du strävar efter att skapa en positiv lärmiljö. Du har höga förväntningar på dina elever och deras förmåga att utvecklas. Som person trivs du med att samarbeta och skapa goda relationer med andra såsom kollegor, vårdnadshavare, fjärrhandledare och annan personal på skolorna.Publiceringsdatum2026-05-04Övrig information
Tjänstens omfattning är 8% och är tidsbegränsad till perioden 20260811 - 20270616.
Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning. Du kan hämta det på Polisens hemsida. Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten
Då det förekommer arbetsuppgifter som kan komma att kräva signering av specifika dokument
förutsätter tjänsten att du har en privat mobiltelefon där du kan identifiera dig med Mobilt BankID.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till HR-administratör Simon Priebe för vidare information kring hur du ansöker.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd eller uppehållstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att vederbörliga beslut fattas.Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Vi erbjuder modersmålsundervisning från årskurs 3 till och med gymnasiet. Ett nära samarbete sker mellan modersmålslärare och personal på de skolor där modersmålsundervisning sker. Vi har för närvarande cirka 800 elever som deltar i modersmålsundervisning i grund- och gymnasieskolan.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
