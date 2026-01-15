Modersmålslärare i grekiska
Lidingö Kommun / Grundskollärarjobb / Lidingö Visa alla grundskollärarjobb i Lidingö
2026-01-15
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidingö Kommun i Lidingö
Lidingö stad har 12 kommunala grundskolor, vi fokuserar på kunskap och lustfyllt lärande vilket syns i våra goda studieresultat. Vi erbjuder en skola som är en del i det digitala samhället och vi lägger stor vikt vid att förbereda eleverna inför framtiden. Skolledarna och lärarna på Lidingö utbyter erfarenhet, lär av varandra och utvecklas tillsammans.Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i modersmål grekiska. I arbetsuppgifterna ingår planering av lektioner samt undervisning, uppföljning, utvärdering, kontakt med vårdnadshavare och betygsättning. Du ger eleverna den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling utifrån sina egna förutsättningar. Du kommer att ingå i ett arbetslag och samarbeta med kollegor samt lärare och övrig personal på skolan.
Undervisningen i modersmål syftar till att utveckla elevens kunskaper i och om sitt modersmål. Tillgången till det egna modersmålet underlättar även elevens språkutveckling och lärande inom andra skolämnen. Inom vår verksamhet arbetar vi aktivt med olika digitala plattformar, tillgänglighet och det kollegiala lärandet.
Som modersmålslärare ansvarar du för varje elevs utbildning i modersmål i de undervisningsgrupper du blir tilldelad. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma och arbetets innehåll och förutsättningar kan komma att förändras över tid. Undervisningen är förlagd i första hand på torsdagseftermiddagar.Kvalifikationer
För tjänsten krävs det att du har en svensk lärarbehörighet och är väl förtrogen med skolans styrdokument såsom skollag och läroplan. Du bör ha goda kunskaper i det svenska språket och det språk du ska undervisa i. Vidare har du tidigare dokumenterad erfarenhet av modersmålsundervisning samt god kännedom om tvåspråkighetens möjligheter och problematik.
I Lidingö stad arbetar vi utifrån värdeorden engagerad, professionell och initiativrik. Vi förväntar oss att du bidrar med dessa egenskaper och att du aktivt utvecklar både dig själv och verksamheten.
ÖVRIGT
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Tjänsten är en visstidsanställning på 15% fram till 12 augusti 2026.
Välkommen till Lidingö stad! Här kan du njuta av närheten till natur & skärgård med endast 15 minuters avstånd till T-centralen. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter. Vi vill ständigt förbättras och strävar efter att vara en lärande organisation i framkant. Om du delar vår passion för utvecklande ledarskap, ett aktivt medarbetarskap och en inkluderande arbetsplats är det till oss du ska söka för att bli en del av oss i Lidingö stad! Tillsammans kan vi skapa en meningsfull och berikande arbetsmiljö där vi kan växa och göra skillnad tillsammans.
Lidingö stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering så att varje person bedöms utifrån sin kompetens och att vi motverkar diskriminering.
Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 C299741". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lidingö kommun
(org.nr 212000-0191) Arbetsplats
Lidingö Stad, Grundskola Kontakt
Rektor
Ola Gustafsson ola.gustafsson@lidingo.se 087313919 Jobbnummer
9685061