Mo Gård söker vd
Kunskapsföretaget som gör skillnad
Mo Gård erbjuder LSS-insatser för barn, ungdomar och vuxna samt anpassad gymnasieskola. Till Mo Gård hör även Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, en upphandlad verksamhet som arbetar på Socialstyrelsens uppdrag med att samla, utveckla och sprida kunskap om dövblindhet. Även dotterbolaget Mo Gård Fastighet AB ingår i koncernen
Mo Gård är ett stiftelseägt idéburet kunskapsföretag med över 75 års samlad erfarenhet och specialiserad kompetens kring kommunikation, utmanande uttryckssätt och kombinerade funktionsnedsättningar, exempelvis:
intellektuell funktionsnedsättning
autismspektrumtillstånd (AST)
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
dövhet/hörselnedsättning
kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet
synnedsättning
språkstörning
Stiftelsen Mo Gård har en övergripande ambition att via forskning och utveckling förena erfarenhetsbaserad kunskap och aktuell forskning. Man har under många år utvecklat specialiserad kompetens inom bland annat kommunikation, kombinerade funktionsnedsättningar och utmanande uttryckssätt.
Mo Gård är etablerad och verkar på följande platser i Sverige: Uppland (Enköping), Södermanland (Nyköping), Östergötland (Finspång) och Skåne (Sjöbo, Arlöv, Ystad och Staffanstorp). Antalet anställda uppgår till 600 personer. Vårt huvudkontor ligger i Finspång.
Läs mer: https://www.mogard.se/
Om uppdraget
Som VD för Mo Gård får du ett övergripande ansvar för hela koncernen - verksamhet, personal och ekonomi. Du leder en organisation som har stor kompetensbredd och verkar i en komplex miljö där kvalitet, lagkrav och långsiktig utveckling står i fokus.
Du ansvarar för att verksamheten bedrivs och utvecklas i linje med fastställd strategi och i enlighet med gällande lagstiftning och uppställda kvalitetskrav, både inom LSS och den anpassade gymnasieskolan.
I rollen ingår också att:
skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt och kvalitet i alla regioner
samarbeta nära och rapportera till styrelsen
bygga och vårda relationer med kommuner, regioner, myndigheter och andra externa aktörer
Det här är en roll för dig som vill kombinera strategiskt ledarskap med ett starkt samhällsengagemang.
Vi söker
Vi söker en erfaren och trygg ledare med ett genuint engagemang för människor och samhällsfrågor. Du har förmågan att arbeta långsiktigt och strategiskt, samtidigt som du är lyhörd och inkluderande i ditt ledarskap.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
har erfarenhet av ledande befattning med ansvar för personal, verksamhet och ekonomi
har arbetat inom vård, omsorg eller närliggande område
har god kunskap om relevant lagstiftning och myndighetskrav
har kunskap om IVO:s krav på lämplighet hos ledningspersonal inom LSS-verksamheter samt kunskap om de krav som Skolinspektionen ställer på anpassad gymnasieskola
är van att samverka med styrelse, offentliga aktörer och andra intressenter
har en akademisk utbildning inom relevant område
Som person är du kommunikativ, förtroendeskapande och tydlig. Du har förmåga att delegera, ta tillvara kompetens och skapa engagemang i organisationen. Du drivs av att utveckla verksamheter och vill bidra till att stärka Mo Gård som ett ledande kunskapsföretag.
Vi erbjuder
Hos Mo Gård får du en unik möjlighet att leda en organisation där värderingar, kunskap och samhällsnytta står i centrum. Du blir en del av en verksamhet med hög kompetens, starkt engagemang och en tydlig ambition att göra skillnad.
Vi erbjuder:
ett meningsfullt och samhällsviktigt uppdrag
en organisation med stark värdegrund och hög kompetens
ett strategiskt ledarskap i en verksamhet där forskning och praktik möts
flexibla arbetsformer med möjlighet till hybridarbete
Vill du sätta riktningen för en organisation som varje dag gör verklig skillnad i människors liv? Då kan detta vara ditt nästa uppdrag.
Din ansökan vill vi ha senast den 10 maj via www.asb-executive.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AS&B Executive AB
612 44 FINSPÅNG
Mo Gård Kontakt
Konsult
Conny Besterman conny.besterman@asb-executive.se +46706181162
